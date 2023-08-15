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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال لقاء نظيره السوري فيصل المقداد..

شكري يؤكد حرص اللجنة العربية على استكمال مهمة حل الأزمة السورية

شكري والمقداد
شكري والمقداد

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، الدكتور "فيصل المقداد" وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا. 
 

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري أكد خلال اللقاء حرص اللجنة العربية على استكمال المهمة المنوطة بها، للمساعدة في حل الأزمة السورية التي طال أمدها، وتقديم يد العون للشعب السوري الشقيق لتجاوز محنته، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية. 


وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تطرق إلى الجوانب المتعلقة باجتماع لجنة الاتصال العربية، والذي يأتي اتساقاً مع دور جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لتعزيز العمل العربي المشترك والتكاتف من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية، مشيراً إلى أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لأن تنجح اللجنة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاجتماع. 

 

كما استمع وزير الخارجية إلى إحاطة من الوزير "المقداد" فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا على مختلف الأصعدة، والجهود التي تبذلها الحكومة السورية من أجل التعامل مع مختلف جوانب الأزمة السورية، بما فى ذلك قضايا عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب والمخدرات والتعاون الأمنى مع الدول العربية فى الجوار السورى وموضوعات التعافى المبكر وفرض السيادة السورية على اراضيها.

الأزمة السورية الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد الحكومة السورية المتحدث باسم الخارجية سامح شكري سامح شكري وزير الخارجية

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