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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسجيل ​​معدل الخصوبة أنخفض في الصين 1.09 في عام 2022

صدى البلد

قالت صحيفة ناشيونال بيزنس ديلي يوم الثلاثاء إن معدل الخصوبة في الصين انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.09 في عام 2022 ، وهو رقم من المرجح أن يثير قلق السلطات في محاولتها تعزيز انخفاض عدد المواليد الجدد في البلاد.

وأفادت صحيفة ديلي بأن الرقم الصادر عن مركز أبحاث السكان والتنمية في الصين يضعها على أنها تتمتع بأدنى مستوى للخصوبة بين الدول التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة.

ويعد معدل الخصوبة في الصين بالفعل من أدنى المعدلات في العالم إلى جانب كوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج وسنغافورة.

ونظرًا لقلقها بشأن أول انخفاض سكاني في الصين منذ ستة عقود وتزايد شيخوخة السكان ، تحاول بكين بشكل عاجل مجموعة من الإجراءات لرفع معدل المواليد بما في ذلك الحوافز المالية وتحسين مرافق رعاية الأطفال.

كما ترأس الرئيس الصيني شي جين بينج في مايو الماضي اجتماعا لدراسة الموضوع.

وقالت الصين إنها ستركز على التعليم والعلوم والتكنولوجيا لتحسين نوعية السكان وتسعى جاهدة للحفاظ على مستوى خصوبة معتدل لدعم النمو الاقتصادي في المستقبل.

وأدت التكاليف المرتفعة لرعاية الأطفال والاضطرار إلى التوقف عن حياتهم المهنية إلى حرمان العديد من النساء من إنجاب المزيد من الأطفال أو عدم إنجاب أي أطفال على الإطلاق. 

ولا يزال التمييز بين الجنسين والصور النمطية التقليدية للمرأة التي ترعى أطفالها منتشرة في جميع أنحاء البلاد. زادت السلطات في الأشهر الأخيرة من خطابها بشأن تقاسم واجب تربية الأطفال ، لكن إجازة الأبوة لا تزال محدودة في معظم المقاطعات.

وقالت جمعية تنظيم الأسرة في هونج كونج في بيان منفصل يوم الثلاثاء إن عدد النساء اللائي ليس لديهن أطفال في المنطقة الإدارية الصينية الخاصة زاد بأكثر من الضعف من خمس سنوات مضت إلى 43.2٪ العام الماضي.

كما تراجعت نسبة الأزواج الذين لديهم طفل أو طفلان ، في حين انخفض متوسط ​​عدد الأطفال لكل امرأة من 1.3 في عام 2017 إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.9 العام الماضي ، وفقًا لمسحها.

الإجراءات التمييز بين الجنسين التكنولوجيا التكاليف التقليدي الاقتصادي الرئيس الصيني شي جين بينج الصيني شي جين بينج

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