التقديم إلكترونيًّا.. الجامعات الخاصة والأهلية تفتح الباب للحاصلين على الثانوية العامة

الجامعات الخاصة والأهلية تفتح الباب للحاصلين على الثانوية العامة

أذاعت قناة العربية الفضائية، تقريرا أعلنت فيه عن ‏بشرى سارة لكل الطلاب اللذين ‏يريدون ‏دراسة الطب أو الصيدلة في مصر ولكن مجموعهم ‏في الثانوية العامة لم يساعدهم في الالتحاق بالكليات الحكومية لتحقيق ذلك الحلم .

‏وأوضح التقرير، أن الجامعات الخاصة والأهلية أعلنت فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في مصر للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بداية من اليوم الثلاث.

‏وأضاف أن التقديم سوف يكون الكترونيا لكل الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية طبقا للحدود الدنيا للتقدم، وتم فتح باب القبول أمام الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، مع استمرار قبول الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقا للحد الأدنى للتقدم لكل منهما.

طلاب العام السابق

‏ونوه التقرير بأنه يمكن للطالب التقدم إلى الجامعة التي يريد الالتحاق بإحدى كلياتها الكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة، ويتيح الموقع التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2022 / 2023، كما يحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم في العام الدراسي السابق التقدم وفقا للحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة وسيتم قبول كل الأوراق الكترونيا.