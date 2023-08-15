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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بشير حسن عن رئاسة "CBC": مسئولية وتحدٍ كبير

بشير حسن رئيس قناة
بشير حسن رئيس قناة "CBC" العامة

أكد بشير حسن رئيس قناة "CBC" العامة، على قوة وريادة الإعلام المصري، مضيفًا أنه لم يتوقع يومًا ما، ولم يخطر بباله، الانضمام للشركة المتحدة، ولكن حينما جاء خبر رئاسته للقناة، وجد نفسه في حالة مختلفة تمامًا .

 

وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي"، :"اللي بره مش شايف زي اللي جوه، وما يحدث داخل الشركة المتحدة، عمل احترافي في كل شيء، ونظام مختلف وكوادر على أعلى مستوى، وأشياء تختلف تمامًا وهذا سيساعدنا  كثيرًا،  وما يحدث يجعلنا أمام مسئولية كبيرة جدًا.. مسئولية وتحدي كبير ".

 


وأعرب عن سعادته الكبيرة بالاستقبال الحافل بعد توليه رئاسة القناة، من قبل الدكتور محمد خضر، الرئيس السابق لقناة CBC، مشددًا على أنه :"يتمتع برقي وتحضر كبير، وحلفة وداعه حاجة جميلة وراقية وتحفز الآخرين على العمل، وهو تقليد لأول مرة نشهده في مؤسسة إعلامية.. محمد خضر صنايعي في الشغلانة، وإن شاء الله نعمل حاجة كويسة ونستكمل المسيرة".

بشير حسن قناة cbc الاعلام المصري للشركة المتحدة الاعلامي عمرو خليل

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