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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السيدات أكثر عُرضة للإصابة بالتصلب المتعدد.. استشاري مخ وأعصاب يوضح السبب

الدكتور مجد فؤاد
الدكتور مجد فؤاد زكريا

قال الدكتور مجد فؤاد زكريا، أستاذ أمراض المخ و الأعصاب و رئيس الجمعية المصرية للتصلب المتعدد، إن السيدات أكثر عُرضة للإصابة بمرض الـ (MS) أو التصلب المتعدد، و ذلك لأن الهرمونات النسائية تقوم بتحفيز جهاز المناعة بشكل مختلف عن هرمونات الذكورة، بالإضافة إلى تأثرهم بالعوامل البيئية مثل نقص فيتامين "د"، التدخين و الوزن الزائد.

وأضاف "زكريا"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة " النهار"، أن من أهم الأشياء هو التشخيص و العلاج المبكر لمرض التصلب المتعدد، مؤكدا أن حاليا أصبح هناك وعي بهذا المرض على مستوى الجمهورية، و توفرت العديد من الوحدات بجميع الجامعات المصرية و الكثير من مستشفيات وزارة الصحة و التأمين الصحي.

وأوضح "زكريا"، أن التشخيص و العلاج المبكر يمنع ظهور الإعاقات التي قد تؤدي إلى حدوث اكتئاب و قلق، منوها إلى ظهور العديد من العقاقير التي يصل سعرها إلى مئات الألوف من الجنيهات و أصبحت متاحة على نفقة الدولة، و يتم صرفها بناءا على تقييمات محددة "تقييم عناصر المرض".

الأدوية البديلة حل متوازن

ونوه، إلى أن عند انتهاء صلاحية الانتفاع من الدواء يتم استبداله بأدوية أخرى و ذلك ما يحدث عالميا، موضحا أن الأدوية البديلة هي حل متوازن لمثل هذه المشاكل، مضيفا أن العديد من الجامعات قاموا بدراسات متعددة منذ ظهور هذه الأدوية البديلة و مازالت مستمرة، بهدف التأكد من كفاءة هذه الأدوية، معقبا: "حتى الأن الدواء البديل بنفس كفاءة الدواء الأصلي".

وتابع، أن هناك هيئات رقابية دوائية تقوم بمتابعة هذه الأدوية لترى إن كانت مسببة لأي نوع من المشاكل أم لا. 
 

أمراض المخ و الأعصاب التصلب المتعدد المناعة الهرمونات النسائية هرمونات الذكورة التدخين الوزن الزائد العلاج المبكر اكتئاب

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