متضغطوش عليه.. استشاري تغذية علاجية تكشف طرق التعامل مع فاقد الشهية

أكدت الدكتورة إيناس مجاور، استشاري التغذية العلاجية و عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية، أن مرض التصلب المتعدد (MS) هو مرض مناعي، و يصاحبه الاكتئاب النفسي ويؤدي مبدئيا إلى فقدان الشهية لدى المريض وعدم قدرته على تناول شيء.

ونصحت "مجاور"، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، "لما يكون فيه شخص فاقد الشهية متضغطوش عليه"، موضحة أن طريقة التغذية معه يجب أن تكون عن طريق تقديم كميات قليلة من الأكلات على فترات قصيرة، مع الانتباه لظهور أعراض أخرى مثل عدم القدرة على البلع أو غيرها.

مريض الـ (MS) يحتاج إلى غذاء عالي السعرات والبروتينات

وأوضحت، أنه كلما تم إعطاؤه أشياء باردة أو مثلجة قبل الوجبات سيعمل ذلك على فتح الشهية تدريجيا، و ذلك بجانب العناصر المغذية الواجب تقديمها له مثل: العصائر الممزوجة بالمكملات الغذائية، مؤكدة أن مريض الـ (MS) يحتاج إلى غذاء عالي السعرات و البروتينات.

ونوهت، إلى أن مريض التصلب المتعدد يجب أن يأكل و هو جالس و غير نائم، موضحة أنه في حالة حدوث "شرقة" له يجب تجنب إعطائه أي سوائل أو أكلات قد تزيد من شرقانه مثل : الشطة، الفيشار أو مكسرات، بل يجب استبدالها بأكلات سهلة البلع مثل: الأرز بلبن، بطاطا حلوة، أو مهلبية.

