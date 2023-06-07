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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مصابة بالتصلب العصبي المتعدد: تم تشخيصي بعد عام من ظهور الأعراض

صدى البلد

كشفت نورا بدرة مصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد ومؤسسة مبادرة للتوعية ودعم المصابين  بالمرض، تفاصيل رحلتها مع المرض.

 

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وقالت نورا بدرة في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"    في عام 2012 بدأت أشعر بازدواجية في الرؤية وبدات ابحث عن سبب ذلك".

 

وأضافت نورا بدرة :"  اكتشتفت اصابتي وتم تشخيصي في وقت متأخر، ونحن في حاجة إلى زيادة التوعية بمرض التصلب العصبي المتعدد".

 

وتابعت نورا بدرة :"  تم تشخيصي بالأصابة بهذا المرض بعد عام من ظهور الأعراض، وتأخر التشخيص  أثر على حالتي الصحية ".

 

وأكملت نورا بدرة :"  التشخصي المبكر للمرض يقلل من حدة الأعراض لأن المريض يبدأ في الكروس العلاجي مبكرا ".

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