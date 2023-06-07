مصابة بالتصلب العصبي المتعدد: تم تشخيصي بعد عام من ظهور الأعراض

كشفت نورا بدرة مصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد ومؤسسة مبادرة للتوعية ودعم المصابين بالمرض، تفاصيل رحلتها مع المرض.

وقالت نورا بدرة في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" في عام 2012 بدأت أشعر بازدواجية في الرؤية وبدات ابحث عن سبب ذلك".

وأضافت نورا بدرة :" اكتشتفت اصابتي وتم تشخيصي في وقت متأخر، ونحن في حاجة إلى زيادة التوعية بمرض التصلب العصبي المتعدد".

وتابعت نورا بدرة :" تم تشخيصي بالأصابة بهذا المرض بعد عام من ظهور الأعراض، وتأخر التشخيص أثر على حالتي الصحية ".

وأكملت نورا بدرة :" التشخصي المبكر للمرض يقلل من حدة الأعراض لأن المريض يبدأ في الكروس العلاجي مبكرا ".