حسام صلاح: الدولة تدعم التصلب المتعدد في التأمين الصحي..وتتحمل تكلفة علاجه كاملة|فيديو

أكد الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، أن الفحوصات و التوعيات بمرض التصلب المتعدد، هي التي سهلت إكتشافه مبكراً، مضيفاً أن كل 5 دقائق يتم إكتشاف مريض تصلب متعدد في العالم وفقاً للإحصائيات.

مرض التصلب المتعدد يصيب الفئة العمرية بين 20_40 عاماً

وأضاف حسام صلاح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "النهار" أن هناك 2 مليون و 800 ألف مصاب بمرض التصلب المتعدد على مستوى العالم، مؤكداً أن مرض التصلب المتعدد يصيب الفئة العمرية بين 20_40 عاماً، وهما الفئة المنتجة في المجتمع.



وأشار المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة إلى ، أنه في الـ 10 سنوات الماضية ظهر العديد من الأدوية لعلاج مرض التصلب المتعدد، مؤكداً أن الدولة المصرية تدعم في منظومة التأمين الصحي، ونفقة الدولة 15 عقار، وذلك بدون تكاليف على المريض، رغم أن التكلفة الشهرية للعقار بين 100_500ألف جنيه، تتحملها الدولة كاملة.

وتابع:"الفائدة هي إنقاذ المريض ، قبل اتأثر و إصابته بإعاقة، لأن مشكلة مرض التصلب المتعدد هي أنه يأتي بإنتكاسات، تتراكم حتى تخلق شباب متأثر حركياً.