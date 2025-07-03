إجراء 17 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى شرق شبرا الخيمة المركزي

نجح فريق مستشفى حي شرق شبرا الخيمة المركزي، في إجراء 17 عملية جراحية خلال يوم واحد، في إنجاز طبي يحسب للمنظومة الصحية بمحافظة القليوبية، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبإشراف مباشر من الدكتور أحمد سمير، مدير المستشفى.

وشملت العمليات عددًا من الجراحات الكبرى والصغرى، حيث أجرى الدكتور عبد الجواد فؤاد، أخصائي الجراحة العامة، والدكتور أحمد مداد، أخصائي التخدير، 14 عملية متنوعة، تحت إشراف الدكتور بهاء الدين ذكي، رئيس قسم الجراحة بالمستشفى.

وتضمنت العمليات ما يلي: عمليتا استئصال مرارة بالمنظار، حالتان لفتق إربي مع تركيب شبكات، حالة فتق سُرّي مع تركيب شبكة، حالة فتق جراحي، حالة استئصال الزائدة الدودية، حالة بواسير شرجية، حالة استئصال جسم غريب، حالة استئصال ثدي زائد، حالتان لكيس دهني، حالة كيس شمعي بالرأس، وحالة طهارة تحت تأثير المخدر العام.

كما شهد قسم النساء والتوليد بالمستشفى إجراء ثلاث عمليات ولادة قيصرية متكررة بنجاح، في إطار المتابعة المستمرة لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.



ووجّه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الدكتور أسامة الشلقاني، الشكر والتقدير لفريق العمل بالمستشفى، مثمنًا الجهد الكبير والتنظيم المتميز الذي أسهم في إنجاز هذا العدد من العمليات بكفاءة خلال يوم واحد، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة للمستشفيات لرفع كفاءتها وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.