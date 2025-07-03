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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ثقافة دمياط تطلق أولى فعاليات برنامج مصر تتحدث عن نفسها

ثقافة دمياط
ثقافة دمياط
زينب الزغبي

تحت رعاية  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، اطلقت قصور الثقافة،، أمس الاربعاء، أولى فعاليات البرنامج الوزارى "مصر تتحدث عن نفسها ... تراثك ميراثك"، بثقافة دمياط، من خلال لقاءات ادبية وورش فنية وحكى .

يعد "تراثك ميراثك" عنوانا لموضوعات وفاعليات الشهر الحالى، على ان يتم اختيار عنوانا لموضوع جديد كل شهر، فهى دعوة لكل فنان بالمشاركة والحكى عن تراث بلده من خلال "الفن، الادب، التصوير، التصميم، مقاطع فيديو، مقاطع موسيقى"، أو من خلال حكايات الأجداد من العادات الموروثة، والاعمال الفائزة ستشارك بفعاليات ومعارض “مصر تتحدث عن نفسها” وعلى منصات الوزارة ومطبوعاتها .

وقد شارك فرع ثقافة دمياط بعدد من الفاعليات، برئاسة نجوى كيوان، أولها لبيت ثقافة السرو مع اللقاء الادبى بعنوان اطلالة على فؤاد حداد" بصحبة عدد كبير من ادباء المحافظة ، بنادى كبار المواطنين بالسرو، فقد تحدث ضيوف اللقاء عن حياة "حداد" كرائد شعر العامية منذ ميلاده عام ١٩٢٧ الى وفاته عام ١٩٨٥، وايضا نضاله ودفاعه عن القضية الفلسطينية، فهو الشاعر صاحب ال٣٣ ديوان، فكان اشهر اعماله بعنوان "قال التاريخ انا شعر اسود"، وغيرها من الدواوين منها "ام نبات، ايام العجب والموت، ريان يافجل"، إلى جانب موال من اول الدنيا واعمال اخرى "الشاطر حسن، حسن المغنواتى، افتح ياسمسم، دواليب زمان، بعلو حسى"، إلى جانب ذكر برنامجه الاذاعى"من نور الخيال وصنع الاجيال" بعام ١٩٦٩، و أهم من غنى له كان "سيد مكاوى" واشهرها المسحراتى، الى جانب مشاركات لمواهب مركز ومدينة السرو بعروض فنية .

تاتى الفاعليات باشراف رئيس اقليم شرق الدلتا الثقافى، لتسكتمل الفاعليات بأخرى لقصر ثقافة كفر سعد بجمعية تنمية المجتمع المحلى بالاسماعيلية، وورشة فنية بعنوان "تراث دمياط، صناعة الاثاث"،، ومحكى آخر عن "مسجد عمرو بن العاص" لأسماء المر، الأخصائية الثقافية لرواد مركز التعليم المبكر، ضمن انشطة قصر ثقافة الطفل، تناولت تاريخ المسجد باعتباره ثانى مسجد بنى فى مصر، بعد فتح مدينة دمياط بعام ٦٤٢ه على يد المقداد بن الأسود فى عهد عمرو بن العاص .

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