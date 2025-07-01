تحرير 58 محضر تموين بمحلات وأسواق دمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى عبد الكريم، للتفتيش على الأسواق ومتابعة المنظومة التموينية بالمحافظة، حيث نفذت المديرية حملة مكبرة اليوم الثلاثاء أسفرت عن تحرير ٥٨ محضرا للمخالفين.

تم تحرير ١٢ محضرا لعدد من المخابز لرصد مخالفات تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وعدم وجود قائمة تشغيل وأيضًا عدم وجود سجل زيارات ، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة، وبالنسبة للأسواق، تم تحرير ٤٤ محضرا لوجود مخالفات جاءت ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع ، وعدم وجود شهادة صحية وإدارة منشأة بدون ترخيص وضبط ٥٠٤ زجاجات مياه غازية مجهولة المصدر ، كما تم تحرير محضرين بمنظومة المواد البترولية لعدم الإعلان عن أسعار الغاز .

ونوهت المديرية بأنه يتم إطلاق حملات بشكل دورى تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط ووزير التموين لاحكام الرقابة على تلك المنظومة والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه والاطمئنان على سلامة الأغذية.