محافظ دمياط يلتقى مع متطوعي وزارة الشباب والرياضة "YLY"

عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، لقاءً مع شباب مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة "YLY" بديوان عام المحافظة اليوم بحضور الدكتور محمد فوزى مدير عام مديرية الشباب والرياضة دمياط.

يأتى هذا اللقاء في إطار دور وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لدعم مختلف القوى الشبابية، ودعمه لمديرية الشباب والرياضة لتقديم كافة الخدمات التي تليق بالمواطن الدمياطي.

وخلال اللقاء رحب " محافظ دمياط " بالشباب المشاركين بالبرنامج، ووجه الشكر إلى القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى دعم الشباب والجمهورية الجديدة، وتقديم الشكر لقيادات وزارة الشباب والرياضة، ودعمه للشباب الحاضرين ولشباب المشروع بشكل عام.

وأشاد بمشروع شباب يدير شباب "YLY" والجهود الكبيرة التي يقدمها الشباب مع المحافظة في تنظيم مختلف الفعاليات والتى تعود بالنفع على المجتمع، وأيضا في تصدي الشائعات وأنهم حائط الصد للمغرضين، مؤكداً حرص الدولة علي تمكين الشباب وأنها أصبحت رؤية وإستراتيجية للدولة، وهو ما نراه فى الوقت الحالي.

وشهد اللقاء، مداخلة هاتفية من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والذى وجه خلالها التحية إلى محافظ دمياط و الشباب ، وأشاد " المحافظ " بجهود وزير الشباب والرياضة لدعمه الكبير للمحافظة والشباب.

هذا وقد تم تقديم عرض خاص عن آخر التطورات والمشروعات والمبادرات التي يطلقها وينظمها شباب مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، فى حضور ١٥٠ شاب وفتاة من ممثلي مشروع "YLY" من مختلف المحافظات.

وفي المقابل وجه الدكتور محمد فوزي الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط على دورهما البارز في دعم الشباب.

وأكد الدكتور محمد فوزي أنه وتنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط سيتم عمل حملة توعية مستمرة لكل المواطنين والمترددين والمصطافين برأس البر وخصوصا زوار منطقة اللسان وذلك للحفاظ على تلك المكان الذي يعد من أهم المناطق الطبيعية والسياحية والذي يعتبر ملتقى النيل بالبحر المتوسط.

وفى ختام اللقاء تم تقديم تكريم إلي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة، وذلك من قبل الشباب وأخذ صورة تذكارية.