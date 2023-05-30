يصيب الإناث أكثر.. أعراض وأسباب الإصابة بمرض التصلب المتعدد المناعي

قال محمد ساهر، استشاري أمراض المخ والأعصاب، إن التصلب المتعدد، أحد الأمراض المناعية التي تصيب الجهاز العصبي المركزي، والذي يؤثر على غشاء المايلين الذي يحمي الأعصاب.

وأضاف أن إصابة المايلين يؤثر على الحركة والنظر والإحساس، وذلك نتيجة مهاجمة الاجسام المضادة للجهاز العصبي، منوها بأن المرض من الممكن أن يصيب البصر، ويتسبب في فقدانه بشكل سريع.

واسترسل: هناك عوامل تساهم في الإصابة بالتصلب المتعدد، مثل نقص فيتامين داخل والتدخين، كما أن المرض من الممكن أن يكون وراثيا.

ولفت إلى أن المرض يحدث في عمر ما بين الـ 20 والـ 40 عاما، وهو يصيب الأناث أكثر من الرجال، منوها بأن هناك أكثر من 20 مرض مناعي يؤثر على الجهاز العصبي، ولذلك يتم التشخيص بدقة لتحديد نوع المرض.



