أستاذة مخ: مرض التصلب المتعدد يصيب الجهاز العصبي المركزي

قالت إيمان المراكبي، أستاذ طب المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، إن التصلب المتعدد مرض مناعي، يصيب الجهاز العصبي المركزي، مثل المخ والنخاع الشوكي والعصب البصري.

وأضاف "إيمان المراكبي، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن التصلب عبارة عن التهاب مناعي، حيث يقوم الجسم بمهاجمة نفسه، تكوين أجسام مضادة ضد العصب المركزي.

وأكملت: الأجسام المضادة تستهدف مادة المايلين المغلفة للأعصاب، وعليه يحدث خلل في توصيل الإشارات العصبية من المخ للعضلات، وعليه حدوث ضعف في الحركة والإحساس وعدم الرؤية.

ونوهت بأن المرض يصيب السيدات أكثر من الرجال، ويصيب الجسم في السن من 20 إلى 40 عام، مشيرة إلى أن المرض يمكن أن يكون وراثي أو خلل جيني.

