مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 11 رحلة طيران سياحية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الأربعاء، 11 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية ضمن 140 رحلة أوروبية يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة.

وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشف جدول الوصول اليوم، استقبال 11 رحلة طيران بينها 4 رحلات من إيطاليا و3رحلات من المانيا، ورحلتين من التشيك، ورحلة من سلوفاكيا، ورحلة من دولة النمسا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة 140 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا وغيرها من الدول الأوروبية.