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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متحور BA.X يجدد دعوات الحظر .. علماء يطالبون بعودة قواعد كورونا

كمامات وغرامات
كمامات وغرامات

تسبب المتغير المتحور الجديد من فيروس كوفيد في مطالبة العلماء للبريطانيين بالعودة إلى ارتداء الكمامات مرة أخرى، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

ذهب علماء في بريطانيا، إلى أن المملكة المتحدة قد تضطر إلى إعادة فرض قواعد الحماية الصحية وقد  يصل الأمر إلى الإغلاق، بعد تسجيل متغير جديد في عدة أماكن.


يُزعم أنه تم العثور على البديل الجديد ، الذي يطلق عليه اسم BA.X ، في الدنمارك وإسرائيل ، على الرغم من عدم تأكيد ذلك رسميًا.

وحاليًا المجتمع العلمي منقسم حول كيفية التعامل مع المتغير الجديد.
في حين يعتقد البعض أنه من الضروري إدخال تدابير الإغلاق، يقول البعض إنه من السابق لأوانه تطبيق مثل هذه القواعد.

قالت الدكتورة تريشا جرينهالج، الخبيرة في الرعاية الأولية من جامعة أكسفورد: "يبدو أن الوقت قد حان لفرض القواعد مرة أخرى".

أضافت أن هذا المتحور  "يحتمل أن يكون أكثر  فتكا وقدرة على إحداث موجة كبيرة من المرض".

وذكرت أن  هذه السلالة ليست مثل EG.5.1 ، التي تم اكتشافها في مختلف البلدان ، بما في ذلك الولايات المتحدة مؤخرًا.

صنفت منظمة الصحة العالمية EG.5.1 على أنه "متغير مثير للاهتمام" ، مما يعني أن انتشاره آخذ في الازدياد، لكنه ليس بالخطير.
 

ارتداء الكمامات الدنمارك الرعاية الأولية اكسفورد السابق لأوانه

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