عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الاتحاد: استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني تحقق تطلعات الشارع السياسي

رضا صقر، رئيس حزب
رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد

أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي السريعة لمخرجات الحوار الوطني، تعكس وفاءه بتعهداته السابقة أمام القوى الوطنية والسياسية، بأنه سيستجيب لكل مخرجات الحوار الوطني في ضوء صلاحياته الدستورية، سواء من خلال إصدار قرارات تنفيذية، أو بالتوجيه بتقديم تعديلات تشريعية وإصدارها من خلال مجلس النواب.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحياة السياسية والحزبية تمر حاليًا بمنعطف جديد وتغيرات لم تشهدها مصر على مدار السنوات الماضية، بفضل الحوار الوطني الذي جاء بدعوة من الرئيس السيسي، والحريص بشدة على التجاوب اللحظي معه لتحقيق الإصلاح السياسي الذي تنشهده القوى الوطنية.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بتفعيل مخرجات الحوار الوطني وبلورتها يعطي الثقة للسياسيين، ويدفع بالعمل السياسي والحزبي إلى الأمام.

ونوه رئيس حزب الاتحاد إلى أن مخرجات الحوار الوطني تتميز بتنوعها وجديتها، وتليق بالجهود التي تم بذلها على مدار الفترة الأخيرة، متطلعًا أن تسهم تلك التوصيات الصادر في تحقيق المستهدافت السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي ننشدها في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس حزب الاتحاد أهمية  استمرار الحوار الوطني لاستكمال وتحقيق المستهدف سياسيا واقتصاديا واحتماعيا ومجابهه التحديات الداخلية والاقليمية والدولية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني تعديلات تشريعية مجلس النواب الاصلاح السياسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

مذكرة زيزو وإخطار عاجل للاعبين الأجانب وأزمة حارس المرمى| ماذا يحدث في الزمالك ؟

للتخفيف عن الأهالي.. قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

ترانزيت.. مصدر مطلع لـ أ ش أ: الطائرة الخاصة التي توجهت من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية وخضعت للتفتيش

ترشيحاتنا

ستمر بـ توفيق الله | الرئيس السيسي يؤكد للمصريين: نعلم الظروف الحالية

الرئيس السيسي: مفيش شهادة وفاة لحاجة في مصر طول ما احنا مع بعض

السيسي: مفيش مكان في مصر إلا وطالته يد البناء والتعمير

اندلاع حريق هائل في جزيرة تينيفيري بـ إسبانيا بسبب الإهمال.. فيديو

قرار حاسم من روسيا لوقف انهيار الروبل

وسط انتقادات شديدة له.. بايدن يعتزم زيارة هاواي الأسبوع المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهذا السبب.. أمريكية تحصل على 1.2 مليار دولار تعويضا من صديقها السابق

مذكرة زيزو وإخطار عاجل للاعبين الأجانب وأزمة حارس المرمى| ماذا يحدث في الزمالك ؟

فضل اللجوء إلى دار أيتام.. هروب طفل صيني من والدته والسبب صادم

بشعر قصير.. أول ظهور للفنانة دينا حايك بعد تعافيها من السرطان

فيديو

مصدر: الطائرة الخاصة المتوجهة من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية

سجائر مغشوشة .. تطورات جديدة في أزمة الأسعار المنتجات

ظهر في دولة عربية.. هل يصل متحور كورونا إلى مصر؟

سيكو دراما .. مادلين طبر تكشف عن أحدث اعمالها الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ