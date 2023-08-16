حزب الاتحاد: استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني تحقق تطلعات الشارع السياسي

أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي السريعة لمخرجات الحوار الوطني، تعكس وفاءه بتعهداته السابقة أمام القوى الوطنية والسياسية، بأنه سيستجيب لكل مخرجات الحوار الوطني في ضوء صلاحياته الدستورية، سواء من خلال إصدار قرارات تنفيذية، أو بالتوجيه بتقديم تعديلات تشريعية وإصدارها من خلال مجلس النواب.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحياة السياسية والحزبية تمر حاليًا بمنعطف جديد وتغيرات لم تشهدها مصر على مدار السنوات الماضية، بفضل الحوار الوطني الذي جاء بدعوة من الرئيس السيسي، والحريص بشدة على التجاوب اللحظي معه لتحقيق الإصلاح السياسي الذي تنشهده القوى الوطنية.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بتفعيل مخرجات الحوار الوطني وبلورتها يعطي الثقة للسياسيين، ويدفع بالعمل السياسي والحزبي إلى الأمام.

ونوه رئيس حزب الاتحاد إلى أن مخرجات الحوار الوطني تتميز بتنوعها وجديتها، وتليق بالجهود التي تم بذلها على مدار الفترة الأخيرة، متطلعًا أن تسهم تلك التوصيات الصادر في تحقيق المستهدافت السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي ننشدها في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس حزب الاتحاد أهمية استمرار الحوار الوطني لاستكمال وتحقيق المستهدف سياسيا واقتصاديا واحتماعيا ومجابهه التحديات الداخلية والاقليمية والدولية.