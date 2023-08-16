بعثة منتخب الأثقال البارالمبي تغادر غدا للمشاركة في بطولة العالم بدبي

تغادر بعثة المنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي صباح غد الخميس، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 30 أغسطس المقبل، في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقد استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي على قائمة المنتخب المشاركة في البطولة والتي تضم 19 لاعبا ولاعبة.

حيث يشارك 8 لاعبات وهن: ”أميمة السيد وزن 50 كجم، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس قرني وزن 61 كجم، و صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية محمد وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86”.

كما يشارك 7 لاعبين وهم: ”طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم”.

بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: ”محمد فتحي وزن 49 كجم، هادي صموئيل وزن 49 كجم، إسلام عاشور وزن 80 كجم، مروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم”.

ويترأس للبعثة عماد رمضان امين صندوق اللجنه البارالمبية فيما يضم الجهاز الفني للمنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي كلًا من عبد المنعم صلاح مديرًا فنيًا هاني محمد مدربًا عامًا ومحمد عزت وعماد الدين بهجت مدربًا وقائم بأعمال الإداري.

وكان المنتخب قد دخل معسكرا مغلقا بالمركز الأولمبي بالمعادي، من أجل المشاركة في بطولة العالم.