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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض التضخم البريطاني لأدنى مستوى منذ فبراير 2022

علم بريطانيا
علم بريطانيا

انخفض معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة ، بشكل حاد إلى 6.8٪ في يوليو. في أقل مستوى يشهده التضخم منذ فبراير 2022.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني عن تباطؤ التضخم السنوي ليصل إلى 6.8% خلال شهر يوليو، بعد أن سجل في شهر يونيو 7.9٪، حيث أدى انخفاض أسعار الطاقة خلال العام الماضي إلى أقل زيادة في تكلفة المعيشة منذ فبراير 2022.

واستعدت الأسواق المالية، لتراجع ملحوظ في ضغط الأسعار الصعودي الشهر الماضي ، وكان الرقم الذي أعلنه مكتب الإحصاء الوطني (ONS) متماشياً مع توقعاتهم.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء أن التضخم الشهري انخفض بنسبة 0.4% في شهر يوليو مقارنة بارتفاع بلغ 0.1% في شهر يونيو.

وأفادت أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة والسلع المتقلبة الأخرى، سجل 6.9% على أساس سنوي في شهر يوليو، وهو نفس المستوى المسجل في شهر يونيو السابق.

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