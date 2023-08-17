أحد عواقل مدينة سيوة عن جلسة الرئيس السيسي: خلت كل الناس تفتح قلبها

خصص برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، فقرة خاصة، من داخل مدينة سيوة، للحديث مع الأهالي، وذلك بعد جولة الرئيس السيسي التفقدية بالمدينة أمس.

وقال أحد عواقل مدينة سيوة، إن المدينة كانت تعاني من تدهور الصرف الزراعي، متابعا:" كنا بنقول سيوة هتغرق ولكن الله عز وجل استجاب لدعواتنا من خلال الرئيس السيسي".

وأضاف :" الرئيس السيسي وجه بتطوير الصرف الزراعي، ونحن على وشك الانتهاء من تلك المشكلة تماما، بالإضافة إلى إزدواج الطريق من مطروح لـ سيوة، ولكن الآن تم الانتهاء من فكرة الإزدواج.

ولفت إلى أن هناك زيادة واضحة في عدد السياح خلال العام الحالي، متابعا:"جلسة النهاردة مع الرئيس خلت كل الناس تفتح قلبها ... وفعلاً سيوة اتغيرت".