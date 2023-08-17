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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة تحذر من الإفراط في تناول أدوية الحموضة

الإفراط في تناول
الإفراط في تناول أدوية الحموضة يسبب الخرف

 


كشفت دراسة أمريكية حديثة  أن الاستخدام طويل الأمد لـ عقاقير ارتجاع الحمض المعروفة باسم مثبطات مضخة البروتون، قد يزيد من خطر فقدان الذاكرة والإصابة بالخرف.

وأشارت النتائج  التي نشرتها " ديلي ميلي " إلى أن الأشخاص الذين تناولوا حبوب علاج الحموضة لأكثر من 4 سنوات ونصف، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف، وفقًا لما نشر في موقع تايمز أوف إنديا.

 

وينصح الباحثون، بأن يكون مرضى الحموضة على دراية كاملة بالمخاطر المحتملة، حيث توصلت نتائج الدراسة إلى أن أولئك الذين يتناولون أدوية ارتجاع المريء بانتظام لمدة 4 سنوات ونصف أو أكثر قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف، وذلك مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون هذه الأدوية.

الأضرار المحتملة التي قد تحدث على المدى البعيد، فهناك آثار جانبية أخرى تنتج عن استخدامها على المدى الطويل ومنها :-

⁃ انخفاض حامضية المعدة، وهو ما يؤدي لنمو الميكروبات التي تتسبب في أعراض مثل الإسهال. عسر الهضم المزمن. التأثير في امتصاص الجسم للفيتامينات

⁃ عدم الإفراط في تناول هذه الأدوية، إذ ينصح بعدم تناولها فترة تتجاوز الأسبوعين. التوقف عنها إذا لاحظتِ أعراضًا جانبية، مثل الإسهال في أثناء تناولها. اللجوء لاستشارة الطبيب إذا لم تلاحظي أي تحسن، وعدم تكرار الدواء دون الرجوع إليه.


أسباب حموضة المعدة الحموضة أو حرقة المعدة
- شعور غير مريح بالحرقة يبدأ في منتصف الصدر، بسبب ارتجاع حمض المعدة الذي يرتفع عبر صمام يسمى العضلة العاصرة المريئية السفلى إلى المريء مهيجًا أنسجته.

⁃ تناول كميات كبيرة من الطعام. الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الدهون، إذ تستغرق الدهون وقتًا أطول في الهضم، وهو ما يزيد احتمالية الإصابة بالحموضة.

- الأطعمة الحامضية مثل الطماطم والصلصات، أو عصائر الموالح (مثل البرتقال والليمون) وكذلك الخل، خاصة إذا جرى تناولها على معدة خالية.

⁃ الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين، كالقهوة والنسكافيه والمنتبهات والمشروبات الغازية والكحوليات. 
⁃ تناول كمية كبيرة من الشوكولاتة على معدة خالية أو بعد وجبة دسمة، لاحتوائها على دهون وكافيين. الأطعمة الحارة،

⁃ وتناول الأطعمة المحتوية على كميات كبيرة من البصل والثوم.

طرق الوقاية

كيفية الوقاية من حموضة المعدة  لتقي نفسك من حموضة المعدة اتبعي الآتي:

- راقبي معدتك واعرفي الأطعمة التي تتسبب في الحموضة

⁃ إذ يختلف هذا من شخص لآخر. امضغي قطعة لبان مما يساعد على إفراز اللعاب الذي يعادل الحمض ويقلل من تأثير الحموضة

⁃ وكذلك فهو ينبه المعدة لتنقل محتوياتها إلى الأمعاء الدقيقة

⁃ تجنبي النوم بعد تناول الطعام مباشرة، إذ ينصح الأطباء بالانتظار ثلاث ساعات على الأقل قبل الخلود للنوم بعد تناول الطعام.

⁃ حافظي على الجزء الأعلى من الجذع مرتفعًا بشكل مائل قليلًا في بداية نومك، عن طريق الاستناد إلى بعض الوسائد أسفل الرأس والظهر. 
⁃ تجنبي التدخين إذا كنتِ مدخنة.

الأدوية دراسة تحذر الذاكرة الخرف العقاقير

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