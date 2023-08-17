مصرع 30 شخصا خلال هجمات مسلحة في منطقة تيلابري بـ النيجر

أفادت وسائل إعلام محلية في النيجر، اليوم الخميس، بمقتل نحو 30 مدنيا في هجمات شهدتها منطقة تيلابري شمال غربي النيجر خلال الأيام الماضية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، عن وزارة الدفاع في النيجر، بمصرع 17 جنديا في هجوم قرب الحدود مع مالي.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" نقلا عن مصادر عسكرية، بمقتل 26 عنصرا من قوات الأمن النيجيرية في كمين.

وأضافت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الكمين استهدف مروحيتين بالقرب من الحدود الشمالية مع النيجر ما أدى إلى مقتل 26 عنصرا من قوات الأمن النيجيرية.