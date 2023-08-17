تموين الشرقية يضبط 350 علبة سجائر و2 طن ونصف أسمدة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين فاقوس برئاسة محمد سليمان ومفتشي الإدارة بحملة تفتيشيه على المحال والمنشآت التجارية واسفرت الحملة عن ضبط وتحرير محضر جنح ضد أحد أصحاب المحال التجارية لقيامه ببيع سماد اليوريا محظور تداوله في السوق السوداء وتم التحفظ على عدد 45 شيكارة زنه الشيكارة 50 كيلو باجمالي 2250 كيلو حوالي 2 طن و 250 كجم.

كما تم تحرير محضر جنح ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية لبيع مواد دهانات مجهولة المصدر وتم التحفظ على 3 جراكن لاكييه بويه وتم تحرير محضر جنح ضد أحد أصحاب المحال التجارية لإمتناعه عن بيع سجاير وتم التحفظ على 35 قاروصة بإجمالي 350 علبه سجائر.

وفي سياق متصل قامت الحملة بالمرور علي المخابز البلدية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وأسفرت الحملة عن تحرير تقارير إثبات حاله ضد بعض أصحاب المخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن و غير مطابق للمواصفات القانونية.