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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يطرح كليب "حوا"

صدى البلد

طرح الفنان تامر حسني، اليوم الخميس، فيديو كليب جديد يحمل عنوان "حوا" عبر المنصات الرقمية، بالتعاون مع الفنانة أسيل عمران.
وقال تامر حسني، عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك: "بناءً على طلب الكثيرين منكم، قمت بطرح كليب "حوّا"، معربا عن ثقته في نجاح الأغنية.
وكان تامر حسني أعلن مؤخرا تعاونه مع الفنانة أسيل عمران من جديد، في ثاني تعاون بينهما بعد كليب "ناسينى ليه".
وقال حسني، عبر حسابه على "فيس بوك"- : "رجعنالكم تاني أنا والنجمة الجميلة أسيل عمران بعد كليب ناسيني ليه اللى كلكم بتحبوه .. بس دلوقتي مش كليب إحنا بنحضر رحلة فنية أطول كنتم مستنيينها من زمان.. انتظروا أول خطوة في الرحلة وهى كليب أغنيتى الجديدة (حوّا) من ألبوم هرمون السعادة".

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