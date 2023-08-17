جبهة ثلاثية ضد الصين.. بايدن يقترب من اليابان وكوريا الجنوبية

مع تزايد التهديدات في آسيا، سيلتقي قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في كامب ديفيد يوم الجمعة، في خطوة كبيرة نحو شراكة عسكرية واقتصادية ثلاثية لم يكن من الممكن تصورها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

في الوقت الذي حاولت فيه الولايات المتحدة مواجهة التحديات من كل من الصين وكوريا الشمالية، كانت إحدى العقبات الرئيسية هي العلاقة المتوترة والعدائية أحيانًا بين اليابان وكوريا الجنوبية، أهم صديقتين لها في المنطقة.

الآن، وفقا لتحليل نشرته نيويورك تايمز، تحاول طوكيو وسيول تجاوز الخلافات التي تبدو غير قابلة للحل حول التاريخ المرير بينهما، حيث يسلط العدوان الروسي على أوكرانيا الضوء على نقاط الضعف الخاصة بهما في منطقة تهيمن عليها الصين.

يأمل الرئيس بايدن في تعزيز التحسن الناشئ في العلاقات عندما يستضيف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في المنتجع الرئاسي بولاية ماريلاند. ستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها قادة الدول الثلاث خارج سياق قمة أكبر، وكذلك المرة الأولى التي دعا فيها بايدن قادة العالم إلى كامب ديفيد.

قال وزير الخارجية أنطوني بلينكين هذا الأسبوع إن الاجتماع سيمنح رؤساء الدول الثلاثة فرصة للحديث عن خطوات ملموسة نحو الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

قال تيتسو كوتاني، الزميل البارز في معهد اليابان للشؤون الدولية، إن روسيا ستظل كامنة في خلفية الاجتماع. أدت محاولة موسكو للاستيلاء على أوكرانيا بالقوة إلى زيادة التركيز على تهديدات بكين بفعل الشيء نفسه مع تايوان. كما أثارت مخاوف بشأن التحالف المتزايد بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وجميع القوى النووية.

لقد أمضت الولايات المتحدة عقودًا من الزمن تحاول بلا جدوى دفع اليابان وكوريا الجنوبية للعمل معًا بشأن القضايا الأمنية. وهناك وعي في البلدان الثلاثة بأن التقدم الذي تم إحرازه هش.

أثارت جهود يون لتحسين العلاقات مع اليابان الغضب الشعبي قبل الانتخابات التشريعية في أبريل. السيد كيشيدا، أيضًا، لديه موقف سياسي ضعيف في الداخل، حيث أضر سوء إدارة القضايا الداخلية بشعبيته، وحيث يشعر السياسيون المحافظون بالقلق من المشاعر المعادية لليابان في سيول. تشعر الدولتان الآسيويتان بالقلق من إمكانية التراجع عن تعهدات الولايات المتحدة بالتعاون إذا تم انتخاب دونالد ترامب رئيسًا العام المقبل.

من المرجح أن يكون أكثر المظاهر وضوحا هو التعهد بعقد اجتماع سنوي بين قادة الدول الثلاثة. من الناحية العملية، من المتوقع أن يعلن المسؤولون عن توسيع التعاون ليس فقط في التدريبات العسكرية المشتركة وتبادل المعلومات العسكرية، ولكن أيضًا في الذكاء الاصطناعي وسلاسل التوريد والأمن السيبراني والاقتصادي.

وقال كيم إن رؤساء الدول الثلاثة سيناقشون أيضًا خطوات ملموسة لردع التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.منذ توليه منصبه العام الماضي، شدد السيد يون على تحسين العلاقات مع اليابان ومواءمة كوريا الجنوبية بشكل أوثق مع واشنطن وطوكيو في مواجهة الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

في عهد السيد يون، استعادت كوريا الجنوبية التدريبات العسكرية المشتركة ووسعتها مع الولايات المتحدة وانضمت إلى التدريبات مع الولايات المتحدة واليابان لتعقب واعتراض الصواريخ من كوريا الشمالية.

وكتعبير عن حسن النية، توقف السيد كيشيدا أيضًا عن إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المدمرة إلى ما بعد القمة. هذا الموضوع هو مانعة الصواعق في كوريا الجنوبية.

حذر وانغ يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين، اليابان وكوريا الجنوبية الشهر الماضي من الاصطفاف بشكل وثيق للغاية مع الولايات المتحدة. قال السيد وانغ: "بغض النظر عن درجة اللون الأصفر التي تصبغ بها شعرك، أو مدى حدة أنفك، فلن تتحول أبدًا إلى أوروبي أو أمريكي، ولن تتحول أبدًا إلى غربي".

حذر وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الدول الثلاث من تشكيل "مجموعات"، مضيفًا أن بكين "تعارض ممارسة تكثيف المواجهة والإضرار بالأمن الاستراتيجي للدول الأخرى".

إن احتمال الانتقام الاقتصادي من قبل بكين يمثل مصدر قلق خطير لكل من كوريا الجنوبية واليابان، اللتين تعتبران الصين أكبر شريك تجاري لهما. قال دانييل شنايدر، محاضر في السياسة الدولية في جامعة ستانفورد، إن كلا البلدين "غير مرتاحين لفكرة حرب باردة جديدة، حرب اقتصادية مع الصين".

وقال: "لكن لا يزال يتعين عليهم الإبحار في محاولة لإيجاد بعض التوازن بين المشاركة والمنافسة والمواجهة".