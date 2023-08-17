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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الاناناس؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الاناناس للصحة.

 

فوائد الأناناس للصحة والجسم :- 
· يقي من الإصابة بالسرطان، لأنه يقضي على الجذور الحرة المسببة لنمو الخلايا السرطانية، ويحتوي على مضادات الأكسدة، مثل فيتامين ج، الذي يعتبر عامل مؤكسد قوي، خصوصاً سرطان البروستات.
· يقي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لاحتوائه على فيتامين ج،الذي يمنع ترسب الكوليسترول في الشرايين، والبوتاسيوم، الذي يقي من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والصوديوم الذي يحافظ على توازن الماء في الجسم.
· يساهم في حرق الدهون والبروتينات في الجسم، والتخلص من الوزن الزائد، ويعزز الشعور بالامتلاء والشبع، لاحتوائه على الكثير من السكر الطبيعي.
· يعزز عمل جهاز المناعة، ويقي الجسم من الإصابة بالالتهابات، ونزلات البرد، لاحتوائه على البروملين، الذي يقتل الجراثيم والميكروبات.
· يحافظ على صحة العظام والأسنان، لاحتوائه على الكالسيوم والفلورايد والمنغنيز والسيلكون، المهمة جداً لبناء العظام، ومنح الأنسجة الضامة في العظام القوة والمتانة.
·يحتوي يقي العين من الإصابة بالأمراض، لاحتوائه على فيتامين أ، وبيتا كاروتين، المهمان جداً لسلامة العين، وحمايتها من بقع الشبكية.
·  يقي من الإصابة بالإمساك، ويساعد في عملية الهضم .
· يحسن الخصوبة ويعززها، ويحافظ على صحة الجهاز التناسلي، ويساهم في حماية الأجنة من التشوهات، لاحتوائه على حمض الفوليك.
·يستخدم الأناناس لعلاج الحروق، وتهدئة الجلد المتهيج.
. يكافح الشعور بالعطش، ويمنح الانتعاش، خصوصاً في فصل الصيف.
·مدر جيّد للبول، ويحمي الكلى والمثانة والمسالك البولية، من الترسبات والحصوات.
·  يعزز وظائف الكبد، ويقلل فرص الإصابة باليرقان.

التخلص من الوزن الزائد أمراض القلب والأوعية الدموية سرطان البروستا الأناناس

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