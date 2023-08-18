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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ما هي السورة التي كان يقرأها النبي فجر كل جمعة؟ .. سُنة أولى بالاتباع

السورة التي كان يقرأها
السورة التي كان يقرأها النبي فجر كل جمعة

ما هي السورة التي كان يقرأها النبي فجر كل جمعة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، وذلك في معرض حديثها عن السورة التي كان يقرأها النبي فجر كل جمعة من خلال موقعها الرسمي.

السورة التي كان يقرأها النبي فجر كل جمعة

وقالت الإفتاء في بيان السورة التي كان يقرأها النبي فجر كل جمعة، إن قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة من السنن التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد ذلك في "الصحيحين"، بل جاء في رواية الطبراني أنه صلى الله عليه وآله وسلم "كان يُديم ذلك"، وهذا يدفع اعتراض مَن ينكر المداومة على ذلك، أو من يدَّعي أن من السنة ترك السنة؛ فإن هذا كلام غير صحيح على عمومه، ولو فُهِم على ظاهره لكان تناقضًا؛ إذ حقيقة المستحب والمندوب والسنة هو ما أُمِر بفعله أمرًا غير جازم؛ فهو مأمور به وليس بمستحبٍّ تركُه أصلًا، بل المستحبُّ تركُه إنما هو المكروه الذي نُهِيَ عن فعله نهيًا غير جازم، فصار تركُه لذلك مستحبًّا.

وتابعت الإفتاء: قد كان فعل الصحابة رضي الله عنهم على خلاف هذه المقولة؛ فكانوا يتعاملون مع المستحب والمندوب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه واجب، فيداومون على فعله ويتلاومون على تركه؛ حرصًا منهم على التأسي بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغيرة وكبيرة من أفعاله الشريفة، حتى كان بعضهم يتأسى بأفعاله الجِبِلِّيَّة صلى الله عليه وآله وسلم.

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وقد روى ابن أبي شيبة في "المصنَّف" عن الشَّعْبِي رحمه الله تعالى أنه قال: "ما شهدت ابن عباس قرأ يوم الجمعة إلا بـ﴿تَنْزِيل﴾ و﴿هَلْ أَتَى﴾".

وبينت: لعل مقصود من قال ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يترك بعض المستحبات خوفًا من أن تُفرض على أمته أو يظن الناس أنها واجب، وأن العَالِم والمقتَدَى به قد يفعل ذلك لنفس الغرض؛ وذلك من باب سد الذرائع كما يقوله بعض العلماء من المالكية وغيرهم، والتحقيق أن التوسع في باب سد الذرائع غير مَرضِيٍّ، وقد يُتَصَوَّر هذا قبل استقرار الأحكام، أما بعد استقرارها وتميز المستحب من الواجب فلا مدخل لهذه المقولة، ولا مجال للأخذ بها، فضلًا عن أنَّ هذه السنة بخصوصها ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المداومة عليها.

وشددت: لا يصح أن يُجعَل سدُّ الذرائع وأمثال هذه المقولات حاجزًا بين الناس وبين المواظبة على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال أهل العلم: "سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالاتِّباع على كل حال".

السورة التي كان يقرأها النبي فجر كل جمعة

قال  الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق و عضو هيئة كبار العلماء ، إن سورة السجدة لها فضل عظيم فقد كان النبي –صلى الله عليه وسلم- يواظب على قراءة سورتي السجدة والملك قبل النوم، ولا ينام حتى يقرآهما.

وأضاف"جمعة"، خلال حواره ببرنامج "مصر دولة التلاوة" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه عن جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عَنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَانَ لا يَنامُ حتى يقرأَ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ، وتَبارَكَ الذي بيدِهِ الملكُ".

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، أن الشيخ علي حزيذن، تلقى عرضا من الإذاعة البريطانية بتسجيل القرآن الكريم مقابل 100 جنيه.

وأضاف "جمعة"، أن الشيخ علي حزيّن، بدأ في الإذاعات الأهلية المملوكة لفريد الرفاعي في حدائق القبة، وكانت الإذاعة البريطانية تسجل في جاردن سيتي، فاتفقوا معه على تسجيل القرآن الكريم مقابل 100 جنيه.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن المستندات أوضحت أن الـ 100 جنيه مقابل 12 تسجيلا فقط وليس القرآن الكريم بأكمله، وكانت في هذا التوقيت تكفي لشراء عمارة 4 أدوار، ولكنه كان يشتري بالأموال ملابس لكونه كان يحب الأناقة والشياكة وكان زاهدا في الدنيا والدنيا في يده وليس في قلبه.

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