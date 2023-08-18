أخبار التوك شو.. بكري: أطالب النائب العام بمحاسبة مروجي الشائعات والأكاذيب.. وزير الخارجية: انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية ليس ماديا فقط

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات والملفات الهامة، ونريد أبرز ما جاء في سياق التقرير التالي

بكري: أطالب النائب العام بمحاسبة مروجي الشائعات والأكاذيب

قال الإعلامي مصطفى بكري، أطالب النائب العام بمحاسبة أصحاب الشائعات والأكاذيب والتي يتم إطلاقها ضد الدولة، مشيرا إلى أن حلف 30 يونيو قادر على مواجهة الشائعات والحفاظ على الوطن.

وأكد مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الشرطة والقوات المسلحة هم من واجهوا الإرهاب بكل شدة، مؤكدا أنهم واجهوا التضحيات من أجل هذا الوطن.

وزير الخارجية: انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية ليس ماديا فقط

قال الدكتور سامح شكري، وزير الخارجية، إن عملية انتقال وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة هامة جدا، ولكن لا تأتي مرة واحدة لأن الوزارة لها طريقة خاصة في العمل، وأنه يعاين ما تم إنجازه من عمليات انتقال الوزارة، خاصة أن الوزارة لديها طبيعة عمل خاصة، وبالتالي يتم الانتقال دفعة واحدة حتى يتم التواصل مع سفارات مصر في الخارج.

وأضاف "شكري"، خلال مقطع فيديو نُشر عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الانتقال إلى أكثر من مبنى ليس انتقال مادي، وإنما انتقال في منظومة العمل نفسها، وهو انتقال يعتمد على التحديث والرقمية، ويوفر أعلى درجات الأمان، لطبيعة عمل وزارة الخارجية، ويؤدي لنقلة نوعية في إطار الاعتماد على وسائل حديثة في كل مناخ العمل.

بشرى سارة للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم .. تفاصيل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه قابل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وتحدث معه حول موقف المتضررين من شرط استبعاد الحوامل أو أصحاب الوزن الزائد في مسابقة الـ 30 ألف معلم".

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن وزير التعليم أخبرني أن أي سيدة حامل تستطيع العودة إلى موقعها الوظيفي بعد الولادة إذا كانت ناجحة بالمسابقة.

الكواليس الأخيرة قبل إستشهاد الرائد هشام شتا.. أسرته تكشف التفاصيل

كشفت أسرة الشهيد الرائد الراحل هشام شتا معاون مباحث كرداسة الكواليس الأخيرة في حياته قبل استشهاده على يد الجماعة الإرهابية في أحداث كرداسة.

وتحدث والده في برنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، المذاع على قناة صدى البلد، عن الساعات الأخيرة في حياته قبل استشهاده أثناء مواجهة الإرهاب، مؤكدا أنه كان يسمع أصوات غريبة عند الحديث معه هاتفيا، قائلا “ مرة سمعت صوت عالي والجماعات الإرهابية، تردد، حي الجهاد، حي الجهاد، فسألته إيه ده يا ابني، رد قالي يا بابا هم كده على طول»”.

346.3 مليون جنيه حجم مبيعات سند الخير للسلع الغذائية في المحافظات.. فيدبو

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، آخر تطورات متابعة مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة في مارس 2022 لتوفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، لافتا إلى المبادرة حققت مبيعات وصلت إلى 346.300 مليون جنيه.

وأوضح الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المبادرة تهدف إلي توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في القرى الأكثر فقرا بـ 18 محافظة والأحياء الشعبية كمرحلة أولى وهي محافظات (المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - السويس - البحيرة - القاهرة - الجيزة - جنوب سيناء - الفيوم - بني سويف - الغربية - شمال سيناء) من خلال 100 سيارة جابت هذه المحافظات.

الري : إجراءات توجيه مائي للمزارعين لهذا السبب | فيديو

أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، على أهمية دور قطاع الري التابع للوزارة في التواصل مع المزارعين في جميع محافظات الجمهورية، خاصة أننا نواجه تحديات كثيرة من بينها تفتت الملكية الزراعية.

وأضاف المهندس محمد غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، وجود روابط على الترع تسهل عملية التواصل بين أجهزة الوزارة و المنتفعين ومعرفة طلباتهم واحتياجاتهم والاطلاع على مشاكلهم، لافتا إلى أن استراتيجية الوزارة تعتمد على 3 أولويات للتحول إلى الري الحديث، الأولى تتمثل في الأراضي الرملية، الثانية تتمثل في مزارع قصب السكر والأخيرة خاصة بمزارع البساتين.

التعليم: نعمل على زيادة الفصول الدراسية وتوفير الموارد المالية للارتقاء بالمنظومة

أكد شادي زلط، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن هناك اهتماما كبيرا بتعزيز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم، مشيرا إلى أن المدارس التكنولوجية والتطبيقية نجحت في تغيير النظرة عن التعليم الفني.

وقال شادي زلط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إنه سيتم العمل على زيادة الفصول الدراسية وتوفير الموارد المالية للارتقاء بالمنظومة ككل وعلي رأسها تطوير مهارات المٌعلم.

كنت ماسك سايبر .. محمد ثروت يفاجئ جمهوره بمهنته قبل الفن

ال الفنان محمد ثروت، إنه مازال يحتفظ بعدد كبير من أصدقائه القدامى، حتى ولو لم يقابلهم بشكل كبير ألا أنه مازال يتذكرهم، والصدف تجمعهم أكثر من مرة، "ببقى بصور في أي مكان مثلا، وأقابله ببقى عارف شكله، وبنقعد أتكلم معاهم ونهزر ونسترجع الذكريات، ولكن بحكم المشاغل بتاعت الدنيا بيبقى صعب إنك تحافظ على أصدقائك القدامى".

وأضاف "ثروت"، خلال لقاء خاص عبر برنامج "الجزيرة" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه كان شاب مشاغب جدا في فترة الثانوية العامة، "كنت بحب أقعد في آخر الفصل مش في الأول، ومعروف الناس في اللي في الأواخر دي الناس المشاغبة جدا".

جراح عالمي: قانون زراعة الأعضاء سيطبق في هذه الحالة

حل الدكتور كريم أبو المجد الجراح العالمي ورائد زراعة الأعضاء، ضيفا ببرنامج مصر تستطيع والمذاع عبر قناة دي إم سي.

وقال ابو المجد خلال حواره بالبرنامج، :" قانون زراعة الأعضاء ليس بجديد وموجود منذ 2010 ولكن لم يكن يطبق.

ونوه إلي أنه سيطبق بوعى المصريين ومعرفتهم بمدى أهمية التبرع بالأعضاء لعلاج المرضى من أمراض تفتك بهم.

بسبب صفقة نيمار.. الهلال السعودي يتفوق على ريال مدريد ومانشستر سيتي

نجح نادي الهلال السعودي في إبرام التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق، في واحدة من الصفقات التي تحدث عنها الإعلام في العالم كله، وذلك في ضوء الاستقطاب العالمي من قبل أندية الدوري السعودي لنجوم العالم لتقوية الدوري السعودي من الناحية التسويقية بشكل أكبر.

صفقة انتقال نيمار دا سيلفا، لصفوف نادي الهلال السعودي كانت هي حديث العالم خلال الساعات الماضية، إذ أن نيمار يعد واحد من أبرز النجوم الذين انتقلوا إلى دوري روشن السعودي، خاصة بعد قدوم كريستيانو رونالدو، والذي كان بمثابة البوابة التي فتحت المجال أمام كثير من نجوم العالم للتواجد في المملكة العربية السعودية.