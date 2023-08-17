وزير الخارجية: انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية ليس ماديا فقط

قال الدكتور سامح شكري، وزير الخارجية، إن عملية انتقال وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة هامة جدا، ولكن لا تأتي مرة واحدة لأن الوزارة لها طريقة خاصة في العمل، وأنه يعاين ما تم إنجازه من عمليات انتقال الوزارة، خاصة أن الوزارة لديها طبيعة عمل خاصة، وبالتالي يتم الانتقال دفعة واحدة حتى يتم التواصل مع سفارات مصر في الخارج.

وزير الخارجية يتحدث عن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف "شكري"، خلال مقطع فيديو نُشر عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الانتقال إلى أكثر من مبنى ليس انتقال مادي، وإنما انتقال في منظومة العمل نفسها، وهو انتقال يعتمد على التحديث والرقمية، ويوفر أعلى درجات الأمان، لطبيعة عمل وزارة الخارجية، ويؤدي لنقلة نوعية في إطار الاعتماد على وسائل حديثة في كل مناخ العمل.

وتابع وزير الخارجية، أنه شهد ما تم من تأسيس، وما تم من توصيل الشبكات، ويتطلع بأن يكون هذا الانتقال ميسرا لكل الخدمات القنصلية التي توفرها الوزارة للمواطنين، "إن شاء الله ما أشهده من كفاءة في أداء العاملين على الانتهاء من تجهيز الوزارة شيء يطمئن".