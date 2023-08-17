عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية: انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية ليس ماديا فقط

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

قال الدكتور سامح شكري، وزير الخارجية، إن عملية انتقال وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة هامة جدا، ولكن لا تأتي مرة واحدة لأن الوزارة لها طريقة خاصة في العمل، وأنه يعاين ما تم إنجازه من عمليات انتقال الوزارة، خاصة أن الوزارة لديها طبيعة عمل خاصة، وبالتالي يتم الانتقال دفعة واحدة حتى يتم التواصل مع سفارات مصر في الخارج. 

وزير الخارجية يتحدث عن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة 

وأضاف "شكري"، خلال مقطع فيديو نُشر عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الانتقال إلى أكثر من مبنى ليس انتقال مادي، وإنما انتقال في منظومة العمل نفسها، وهو انتقال يعتمد على التحديث والرقمية، ويوفر أعلى درجات الأمان، لطبيعة عمل وزارة الخارجية، ويؤدي لنقلة نوعية في إطار الاعتماد على وسائل حديثة في كل مناخ العمل. 

وتابع وزير الخارجية، أنه شهد ما تم من تأسيس، وما تم من توصيل الشبكات، ويتطلع بأن يكون هذا الانتقال ميسرا لكل الخدمات القنصلية التي توفرها الوزارة للمواطنين، "إن شاء الله ما أشهده من كفاءة في أداء العاملين على الانتهاء من تجهيز الوزارة شيء يطمئن".

وزير الخارجية سامح شكري إكسترا نيوز العاصمة الادارية وزارة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ للبنك المركزي

بسبب زيزو.. الزمالك يقرب مهاجم الأهلي من الرحيل للدوري السعودي

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

سابها ميتة وجلس على القهوة..لغز يحيط بوفاة سيدة الفيوم وابنها اعترف على أبوه

فرمان أوسوريو ومفاجأة عبد الشافي وهؤلاء مطلوبون فورا.. تفاصيل ساخنة في الزمالك

ترشيحاتنا

بموافقة أمريكية.. إسرائيل تبيع منظومة صواريخ بـ 3.5 مليار دولار لألمانيا |فيديو

لوكاشينكو يعلن شرط مشاركة بيلاروس في الحرب بـ أوكرانيا

تسكين الموظفين في المقار الجديدة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

التعليم: نعمل على زيادة الفصول الدراسية وتوفير الموارد المالية للارتقاء بالمنظومة

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

الدولار الأمريكي يتراجع.. انخفاض كبير للأخضر بعد التلميحات برفع أسعار الفائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرمان أوسوريو ومفاجأة عبد الشافي وهؤلاء مطلوبون فورا.. تفاصيل ساخنة في الزمالك

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة؟

متحور الـ 5 جنيه| كيف واجه المصريون فيروس إيريس الجديد بالإفيهات والسخرية

سرقة في النهار.. فيديو صادم لرجل يسحل سيدة مسنة بولاية كاليفورنيا

فيديو

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

متهم بالاستيلاء على 25 مليون جنيه.. اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ