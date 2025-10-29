قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
المشاط لوسائل إعلام دولية: توقيع تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا و253 مصابا
إصابة أحمد شريف تُبعده عن الزمالك أمام البنك الأهلي
وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية
محمد فريد: الابتكارات المالية تتطلب أطرًا رقابية مرنة تحافظ على استقرار الأسواق
ارتفاع عدد شهداء مجـ.ـازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير بحزب الله
أولياء أمور: بنحل التقييمات لولادنا عشان مضغوطين.. والمدرسين بيقولوا "خط ماما حلو"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
إحالة دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد إلى المحكمة المختصة
مفاجأة جديدة أعلنتها البريد.. سلفة 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الإنتوساي: مصر تؤكد التزامها برسالة المنظمة دعما للتنمية وتعزيزا للنمو الاقتصادي

المستشار محمد الفيصل يوسف
المستشار محمد الفيصل يوسف
البهى عمرو

أكد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس منظمة الإنتوساي، أن مصر تؤكد التزامها برسالة المنظمة دعما للتنمية وتعزيزا للنمو الاقتصادي.
 

وأضاف خلال افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس  السيسي قدم دعما كبيرا لمؤسسة الإنتوساي خلال السنوات الماضية، ومصر تحتضن هذا الجمع تحت شعار ماعت الرمز الثابت للعدالة منذ عهد قدماء المصريين.


وأوضح رئيس منظمة الإنتوساي: الجهاز المركزي للمحاسبات يشارك في منظمة الإنتوساي بفاعلية كبيرة، والدولة وفرت كل ضمانات الاستقلال للجهاز المركزي للمحاسبات في أداء عمله.


 

الجهاز المركزي للمحاسبات الإنتوساي منظمة الإنتوساي

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

صورة تعبيرية

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء

منظومة المخلفات الصلبة الجديدةً

شراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص | عقد جديد لتحسين خدمات النظافة ببورسعيد

سفير الصين بالقاهرة

سفير الصين بالقاهرة: نتمسك بالابتكار كعنصر هام لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وزير السياحة والآثار

السياحة والمالية: مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة

تفتيح طبيعي بدون مواد كيميائية.. جربي وصفات الكركم والعسل لبشرة أكثر إشراقًا

وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة
وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة
وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة

أطعمة السعادة الصغيرة.. 6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره
6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره
6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل الأبيض بريحة المشاوى

الأرز البسمتي
الأرز البسمتي
الأرز البسمتي

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

