الإنتوساي: مصر تؤكد التزامها برسالة المنظمة دعما للتنمية وتعزيزا للنمو الاقتصادي

أكد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس منظمة الإنتوساي، أن مصر تؤكد التزامها برسالة المنظمة دعما للتنمية وتعزيزا للنمو الاقتصادي.



وأضاف خلال افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس السيسي قدم دعما كبيرا لمؤسسة الإنتوساي خلال السنوات الماضية، ومصر تحتضن هذا الجمع تحت شعار ماعت الرمز الثابت للعدالة منذ عهد قدماء المصريين.



وأوضح رئيس منظمة الإنتوساي: الجهاز المركزي للمحاسبات يشارك في منظمة الإنتوساي بفاعلية كبيرة، والدولة وفرت كل ضمانات الاستقلال للجهاز المركزي للمحاسبات في أداء عمله.



