دموع على الهواء.. مذيعة تفاجئ المشاهدين بإعلان إصابتها مجددًا بالسرطان

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، فاجأت الإعلامية اللبنانية ربى حبشي جمهورها بإعلانها إصابتها بمرض السرطان للمرة الثانية، وذلك خلال البث المباشر للحلقة الأخيرة من برنامجها "صحافة اليوم" على قناة “شمس”.

وودّعت ربى جمهورها بكلمات مؤثرة، موضحة أن غيابها هذه المرة ليس بسبب انتقال مهني، بل نتيجة عودة المرض، ما اضطرها لمغادرة أربيل والعودة إلى لبنان لتلقي العلاج.

وختمت حديثها بعبارة مؤثرة قالت فيها: "أنا رايحة بس راجعة... وراجعة أقوى، وبإذن الله".

وقد بدت متأثرة وهي تودّع المشاهدين بعد فترة قصيرة من انضمامها إلى القناة، ما أثار موجة من التعاطف والدعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

