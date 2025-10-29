إسرائيل تتهم حماس بإخفاء رفات رهائن.. ومقطع فيديو يثير الجدل

تصاعد التوتر بين إسرائيل وحركة حماس مجددًا ، بعد اتهامات وجهتها تل أبيب للحركة بإخفاء معلومات حول مواقع دفن رفات الرهائن الإسرائيليين داخل قطاع غزة.

إسرائيل تتهم حماس بإخفاء رفات رهائن

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، اتهمت إسرائيل حركة حماس بإخفاء معلومات تتعلق بمواقع دفن رفات الرهائن الإسرائيليين داخل قطاع غزة، قائلة إن الحركة «تعرف أماكن الجثث لكنها ترفض الكشف عنها».

وقالت الحكومة الإسرائيلية، إنها نشرت مقطع فيديو يُظهر عملية دفن أحد الرهائن ثم استخراج رفاته أمام ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، معتبرة أن المشاهد «دليل إضافي» على ما تصفه بـ«ممارسات حماس اللاإنسانية».

وأرجأت حماس، تسليم الجثمانين لرهائن إسرائيليين، بسبب ما وصفتها بخروقات إسرائيل، مؤكدة أن أى تصعيد سيعيق علميات البحث والحفر وإنتشال الجثامين، مما سيؤدي إلى تاخير إستعادة إسرائيل لمواطنيها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن تل أبيب قررت وقف دخول ومرافقة عناصر حماس للصليب الأحمر داخل الخط الأصفر للبحث عن رفاة الرهائن الإسرائيليين، بسبب مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي اليوم أثار الكثير من الجدل.

ترامب: وقف إطلاق النار ليس في خطر

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن وقف إطلاق النار ليس في خطر لكن إن لم تلتزم حماس سيتم القضاء عليها.

وأفادت فضائية العربية، بارتفاع حصيلة الشهداء في غزة جراء القصف الإسرائيلي العنيف إلى أكثر من 65 شهيدًا بينهم 24 طفلاً في غارات استهدفت منازل وخيام النازحين.

وشنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، طوال ساعات الليل قصفًا على مخيمات النازحين بمدينة دير البلح وسط غزة, بالإضافة إلى المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأطلقت البحرية الإسرائيلية ، مدافعها باتجاه الفلسطينيين في قطاع غزة، وجاء القصف بتوجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال مكتبه ، في بيان: "على ضوء التطورات الأخيرة أوعز رئيس الوزراء للجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات عنيفة على قطاع غزة فورا".