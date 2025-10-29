قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
المشاط لوسائل إعلام دولية: توقيع تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا و253 مصابا
إصابة أحمد شريف تُبعده عن الزمالك أمام البنك الأهلي
وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية
محمد فريد: الابتكارات المالية تتطلب أطرًا رقابية مرنة تحافظ على استقرار الأسواق
ارتفاع عدد شهداء مجـ.ـازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير بحزب الله
أولياء أمور: بنحل التقييمات لولادنا عشان مضغوطين.. والمدرسين بيقولوا "خط ماما حلو"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
إحالة دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد إلى المحكمة المختصة
مفاجأة جديدة أعلنتها البريد.. سلفة 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إسرائيل تتهم حماس بإخفاء رفات رهائن.. ومقطع فيديو يثير الجدل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

تصاعد التوتر بين إسرائيل وحركة حماس مجددًا ، بعد اتهامات وجهتها تل أبيب للحركة بإخفاء معلومات حول مواقع دفن رفات الرهائن الإسرائيليين داخل قطاع غزة.

إسرائيل تتهم حماس بإخفاء رفات رهائن

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، اتهمت إسرائيل حركة حماس بإخفاء معلومات تتعلق بمواقع دفن رفات الرهائن الإسرائيليين داخل قطاع غزة، قائلة إن الحركة «تعرف أماكن الجثث لكنها ترفض الكشف عنها».

 وقالت الحكومة الإسرائيلية، إنها نشرت مقطع فيديو يُظهر عملية دفن أحد الرهائن ثم استخراج رفاته أمام ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، معتبرة أن المشاهد «دليل إضافي» على ما تصفه بـ«ممارسات حماس اللاإنسانية». 

وأرجأت حماس، تسليم الجثمانين لرهائن إسرائيليين، بسبب ما وصفتها بخروقات إسرائيل، مؤكدة أن أى تصعيد سيعيق علميات البحث والحفر وإنتشال الجثامين، مما سيؤدي إلى تاخير إستعادة إسرائيل لمواطنيها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن تل أبيب قررت وقف دخول ومرافقة عناصر حماس للصليب الأحمر داخل الخط الأصفر للبحث عن رفاة الرهائن الإسرائيليين،  بسبب مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي اليوم أثار الكثير من الجدل.

ترامب: وقف إطلاق النار ليس في خطر 
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن وقف إطلاق النار ليس في خطر لكن إن لم تلتزم حماس سيتم القضاء عليها.

وأفادت فضائية العربية، بارتفاع حصيلة الشهداء في غزة جراء القصف الإسرائيلي العنيف إلى أكثر من 65 شهيدًا بينهم 24 طفلاً في غارات استهدفت منازل وخيام النازحين.

وشنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، طوال ساعات الليل قصفًا على مخيمات النازحين بمدينة دير البلح وسط غزة, بالإضافة إلى المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأطلقت البحرية الإسرائيلية ، مدافعها باتجاه الفلسطينيين في قطاع غزة، وجاء القصف بتوجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال مكتبه ، في بيان: "على ضوء التطورات الأخيرة أوعز رئيس الوزراء للجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات عنيفة على قطاع غزة فورا". 

إسرائيل حماس تل أبيب غزة الرهائن الإسرائيليين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

عملات تذكارية

كيف أحصل على العُملات التذكارية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير | اعرف الطريقة

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

ترشيحاتنا

المحافظ مع رئيس الأكاديمية البحرية

جنوب سيناء تستعد لقمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي 2026

المخابز

حملات رقابية على المخابز والمنشآت الغذائية بالمنوفية لحماية المستهلكين

توقيع بروتوكل

بروتوكول تعاون بين محافظة الجيزة و«We» لتقديم خدمات الاتصالات بالمنطقة الصناعية في أبو رواش

بالصور

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة

تفتيح طبيعي بدون مواد كيميائية.. جربي وصفات الكركم والعسل لبشرة أكثر إشراقًا

وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة
وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة
وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة

أطعمة السعادة الصغيرة.. 6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره
6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره
6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل الأبيض بريحة المشاوى

الأرز البسمتي
الأرز البسمتي
الأرز البسمتي

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد