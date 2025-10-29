قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل كل من اسمه محمد لا يدخل النار؟.. الإفتاء: الحديث صحيح
حماس تنفي علاقة الحركة بحادث إطلاق النار في رفح الفلسطينية
مئات الشاحنات تدخل معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدًا لعبورها إلى غزة
ترامب: وقف إطلاق النار ليس في خطر لكن إن لم تلتزم حماس سيتم القضاء عليها
غارات إسرائيلية دامية على غزة تسفر عن استشهاد 65 شخصًا.. وتصعيد جديد رغم وقف إطلاق النار
مجلس الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط
أزمة منتخب مصر الثاني تتصاعد .. و«شبانة» يُحمّل اتحاد الكرة المسئولية
مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» والعكس اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أسعار الذهب تتراجع وسط تفاؤل الأسواق .. وتوقعات بمزيد من الانخفاض
زكاة الذهب .. أمين الفتوى يكشف الضوابط الشرعية بعد ارتفاع سعره
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
توك شو

حماس تنفي علاقة الحركة بحادث إطلاق النار في رفح الفلسطينية

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن حماس، تؤكد أنه لا علاقة للحركة بحادث إطلاق النار في رفح الفلسطينية.

وأفادت فضائية العربية بارتفاع حصيلة الشهداء في غزة جراء القصف الإسرائيلي العنيف إلى أكثر من 65 شهيدًا بينهم 24 طفلاً في غارات استهدفت منازل وخيام النازحين.

وشنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي طوال ساعات الليل قصفًا على مخيمات النازحين بمدينة دير البلح وسط غزة, بالإضافة إلى المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأطلقت البحرية الإسرائيلية مدافعها باتجاه الفلسطينيين في قطاع غزة، وجاء القصف بتوجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال مكتبه ، في بيان: "على ضوء التطورات الأخيرة أوعز رئيس الوزراء للجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات عنيفة على قطاع غزة فورا".

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أن جيش الاحتلال الإسرائيل له حق الرد على الحادث الأخير في قطاع غزة.

