ترامب: وقف إطلاق النار ليس في خطر لكن إن لم تلتزم حماس سيتم القضاء عليها

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن وقف إطلاق النار ليس في خطر لكن إن لم تلتزم حماس سيتم القضاء عليها.

وأفادت فضائية العربية بارتفاع حصيلة الشهداء في غزة جراء القصف الإسرائيلي العنيف إلى أكثر من 65 شهيدًا بينهم 24 طفلاً في غارات استهدفت منازل وخيام النازحين.

وشنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي طوال ساعات الليل قصفًا على مخيمات النازحين بمدينة دير البلح وسط غزة, بالإضافة إلى المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأطلقت البحرية الإسرائيلية مدافعها باتجاه الفلسطينيين في قطاع غزة، وجاء القصف بتوجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال مكتبه ، في بيان: "على ضوء التطورات الأخيرة أوعز رئيس الوزراء للجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات عنيفة على قطاع غزة فورا".

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أن جيش الاحتلال الإسرائيل له حق الرد على الحادث الأخير في قطاع غزة.