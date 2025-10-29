سفيرة قبرص بالقاهرة: المتحف الكبير بمثابة هرم عظيم جديد لمصر في العصر الحديث

أكدت سفيرة جمهورية قبرص لدى مصر بولي ايوانو، أن المتحف المصرى الكبير يُوصف بحق بأنه "الهرم العظيم الجديد لعصرنا الحديث"، إلى جوار الأهرامات التاريخية العريقة في الجيزة.



وقالت ايوانو - في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة قرب افتتاح المتحف : "يسعدنا ويشرفاً حضور الحفل الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر 2025".



وأوضحت سفيرة قبرص، أن أهمية افتتاح المتحف المصري الكبير لا تكمن فقط في كونه أكبر متحف أثري في العالم، بل لاحتوائه على أكثر من مئة ألف قطعة أثرية مكرَّسة للحضارة المصرية القديمة، تلك الحضارة التي أسهمت إسهاماً حاسماً في مسيرة الإنسانية في مجالات الطب والهندسة والفلك والعمارة والكتابة.



وتابعت: "سيتمكن الزائر من خلال هذا المتحف العظيم من تتبّع تاريخ مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى الحقبة اليونانية-الرومانية، فيما يُتوقع أن يُسهم افتتاحه في تعزيز التنمية السياحية لمصر، إذ سيجذب آلاف الزوار من شتى أنحاء العالم ليعاينوا عن قرب عظمة أحد أبرز حضارات المتوسط قديمة".



وأكدت أن دور المتحف لا يقتصر على كونه صرحاً ثقافياً فريداً، بل يُعد أيضاً أداة فعّالة من أدوات الدبلوماسية الثقافية، فهو تجسيد لقوة "النفوذ الناعم" الذي تمارسه الدول الحديثة من خلال عرض تاريخها وهويتها وثقافتها أمام شعوب العالم، تعزيزاً للفهم المتبادل والاحترام المشترك.



وأضافت: "ولهذا، لم يكن من المعقول أن تغيب قبرص عن هذا الحدث التاريخي العالمي، إذ ستمثَّل على أعلى المستويات، بمشاركة رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس خريستوذوليذس، الذي لبّى بسرور الدعوة الرسمية التي وجّهها إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليشارك مصر احتفالها بهذا الحدث الثقافي العالمي الفريد".



وأشارت إلى أن قبرص، بما تملكه من تاريخ عريق وثقافة ضاربة في الجذور، تشاطر مصر الحس نفسه تجاه حماية التراث الثقافي، وتخوض بدورها معركة من أجل استعادة آثارها المنهوبة.



وتابعت: "يكفينا أن نذكر أن العلاقات الودية بين البلدين تمتد إلى عهد الفراعنة وتستمر حتى يومنا هذا في روح من الصداقة والتعاون الوثيق".



وأكدت أن انتخاب الدكتور خالد العناني مؤخراً في منصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، يعد دليلاً جديداً على ما تحظى به مصر - "أم الدنيا" كما يُطلق عليها - من مكانة رفيعة واحترام عالمي واسع بين دول العالم.



وذكرت أن جمهورية قبرص تؤكد التزامها الثابت بتعزيز التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والبحث العلمي، وتعبّر عن قناعتها بأن المتحف المصري الكبير سيكون مصدر إلهام وجسراً بين الحضارات، يسهم في ترسيخ التفاهم المتبادل والحوار الإنساني البنّاء.