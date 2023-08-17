بكري: أطالب النائب العام بمحاسبة مروجي الشائعات والأكاذيب

قال الإعلامي مصطفى بكري، أطالب النائب العام بمحاسبة أصحاب الشائعات والأكاذيب والتي يتم إطلاقها ضد الدولة، مشيرا إلى أن حلف 30 يونيو قادر على مواجهة الشائعات والحفاظ على الوطن.

وأكد مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الشرطة والقوات المسلحة هم من واجهوا الإرهاب بكل شدة، مؤكدا أنهم واجهوا التضحيات من أجل هذا الوطن.

عملية تنمية هي مصدر فخر

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه يجب على الدولة أن تقوم بعمل أفلام وثائقية عن رابعة وكرداسة وكشف الحقائق، مؤكدا أن ما يتم الآن في كرداسة من عملية تنمية هي مصدر فخر.