مصطفى بكري: التنمية والبناء عنوان المشروع الوطني منذ 2014

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن التنمية والبناء هي عنوان المشروع الوطني منذ عام 2014، مشيرا إلى أن هذا المشروع له تكلفة كبيرة، ولكنه كان خطوة لا بد أن تتم.

وقال مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي بالأمس التقى بمشايخ واعيان مرسىى مطروح في السلوم، وكان لقاء اتسم بوجود أصوات وطنية لا تعرف خيانة الوطن.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي أكد أنه سنتجاوز التحديات الإقتصادية وستصبح من الماضي مثلما حدث مع الإرهاب الذي كان موجودا بالدولة.

الحرب ضد الإرهاب

وأشار مصطفى بكري إلى أن أبنائنا من جنود القوات المسلحة والشرطة دفعوا الكثير من التضحيات والدم في الحرب ضد الإرهاب.