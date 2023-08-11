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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى بكري: أول شهيد في رابعة ضابط شرطة.. فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تكبدت مليارات وجنود من الجيش والشرطة لإنهاء حالة الفوضى والإرهاب في سيناء، بواقع مليار جنيه شهريا، لافتا إلى أن الجماعة عطلت الحياة وحرقت وضربت واحتجزت ورغم ذلك تم إنذارك بالخروج السلمي من اعتصام رابعة.

 

وأشار مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن بداية الفض كانت بالمياه والقنابل المسيلة للدموع، حتى ردت الجماعة بالرصاص والحرق والقتل في مختلف ميادين البلاد، مما دل على نية الدولة السليمة وأول من استشهد في رابعة شهيد ضابط من الشرطة.

 

وقال بكري إن الإخوان يحاولون إيجاد وسيلة يندبون بيها طوال عمرهم، معلقا: جماعة الإخوان الإرهابية تحاول العودة للحياة السياسية في صورة جديدة بمساعدة ادعاءات الغرب.

 

الاقتصاد المصري

 

وعلق بكري: «الاقتصاد المصري يواجه تحديات عديدة تحتاج إجراءات هيكلية، ونتمنى الخروج من هذه الحالة الفترة المقبلة؛ لأن المواطن يحتاج الأمل مع عدم تجاهل الواقع واحتوائه».
 

مصطفى بكري صدى البلد برنامج حقائق وأسرار الجيش مصر سيناء

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