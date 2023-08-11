رشاوي كثيرة | مصطفى بكري يوجّه رسالة مهمة لهؤلاء المسئولين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك ارتفاع في أسعار السلع الغذائية كل ساعة، معقبا: «ارحموا الشعب المصري، الموظف الغلبان مرتبه هيجب إيه ولا إيه، كمان الاستفزازات بتاعت الساحل بتحرق دم الشعب الغلبان».

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك العديد من الأشخاص يضعوا العراقيل أمام العديد من المشروعات، مشددا على كافة المسئولين مراعاة مصلحة الدولة والمواطنين، مضيفا: «دي بلدنا، ومن حق المواطن أن يعيش في مستوى يليق به».

وتابع: اتساءل عن سبب عزوف منظومة الشكاوي وعدم التواصل مع فريق تحرير البرنامج لحل المشاكل التي يتم عرضها، موضحًا أن معاناة الناس كثيرة ومتعددة ونحتاج إلى تكاتف الجميع لمصلحة الوطن.

المجتمع المصري

وأوضح بكري، أن المشكلة التي تواجه المجتمع المصري هي عمل كل مواطن بمفرده، التكاسل وتطفيش المواطن والمستثمر، كما أن هناك حالة من الرشاوي الكثيرة رغم وجود الأجهزة الرقابية.