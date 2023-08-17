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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم: نعمل على زيادة الفصول الدراسية وتوفير الموارد المالية للارتقاء بالمنظومة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أكد شادي زلط، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن هناك اهتماما كبيرا بتعزيز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم، مشيرا إلى أن المدارس التكنولوجية والتطبيقية نجحت في تغيير النظرة عن التعليم الفني.

 

وقال شادي زلط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إنه سيتم العمل على زيادة الفصول الدراسية وتوفير الموارد المالية للارتقاء بالمنظومة ككل وعلي رأسها تطوير مهارات المٌعلم.

 

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة لوزارة التربية والتعليم تستهدف عمليات التطوير والارتقاء بالمنظومة ككل، موضحا أن الاستراتيجية تتضمن الطالب والمُعلم.

 

حوار مجتمعي موسع

وأشار شادي زلط إلى أن هناك توصيات مهمة خرجت من هذه الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التعليم من خلال حوار مجتمعي موسع.

وزارة التربية والتعليم القطاع الخاص التعليم المدارس التكنولوجية التعليم الفني

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