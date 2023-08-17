التعليم: نعمل على زيادة الفصول الدراسية وتوفير الموارد المالية للارتقاء بالمنظومة

أكد شادي زلط، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن هناك اهتماما كبيرا بتعزيز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم، مشيرا إلى أن المدارس التكنولوجية والتطبيقية نجحت في تغيير النظرة عن التعليم الفني.

وقال شادي زلط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إنه سيتم العمل على زيادة الفصول الدراسية وتوفير الموارد المالية للارتقاء بالمنظومة ككل وعلي رأسها تطوير مهارات المٌعلم.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة لوزارة التربية والتعليم تستهدف عمليات التطوير والارتقاء بالمنظومة ككل، موضحا أن الاستراتيجية تتضمن الطالب والمُعلم.

حوار مجتمعي موسع

وأشار شادي زلط إلى أن هناك توصيات مهمة خرجت من هذه الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التعليم من خلال حوار مجتمعي موسع.