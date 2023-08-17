تنسيق المرحلة الثانية 2023.. الأماكن الشاغرة بـ كلية دار العلوم والحد الأدنى للقبول

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية 58.05% للأدبي.
رابط تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣
ويتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ ، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg
تنسيق كلية دار علوم ٢٠٢٣
و يبحث طلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات ٢٠٢٣ عن مؤشرات تنسيق كلية دار علوم ٢٠٢٣ و الحد الادني للقبول بها و اماكن الكلية بالجامعات المصرية .
مؤشرات تنسيق كلية دار علوم ٢٠٢٣ علمي
دار العلوم القاهرة 306
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 284
دار العلوم الفيوم 275
دار العلوم أسوان 271
دار العلوم المنيا 269
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 255
دار العلوم انتساب موجه المنيا 251
دار العلوم انتساب موجه أسوان 249
توقعات الحد الادني للقبول بكلية دار علوم ادبي
دار العلوم القاهرة 275
دار العلوم انتساب موجه القاهرة266
دار العلوم الفيوم 254
دار العلوم المنيا 252
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 251
دار العلوم أسوان251
دار العلوم انتساب موجه المنيا 250
دار العلوم انتساب موجه أسوان 249
تنسيق كلية دار علوم ٢٠٢٣
الأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد لتنسيق المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية (الشعبة الأدبية و العلمية خلال هذا الرابط اضغط هنا