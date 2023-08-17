تنسيق المرحلة الثانية 2023.. الأماكن الشاغرة بـ كلية دار العلوم والحد الأدنى للقبول

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية 58.05% للأدبي.



رابط تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

ويتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ ، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

تنسيق كلية دار علوم ٢٠٢٣

و يبحث طلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات ٢٠٢٣ عن مؤشرات تنسيق كلية دار علوم ٢٠٢٣ و الحد الادني للقبول بها و اماكن الكلية بالجامعات المصرية .



مؤشرات تنسيق كلية دار علوم ٢٠٢٣ علمي

دار العلوم القاهرة 306

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 284

دار العلوم الفيوم 275

دار العلوم أسوان 271

دار العلوم المنيا 269

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 255

دار العلوم انتساب موجه المنيا 251

دار العلوم انتساب موجه أسوان 249



توقعات الحد الادني للقبول بكلية دار علوم ادبي

دار العلوم القاهرة 275

دار العلوم انتساب موجه القاهرة266

دار العلوم الفيوم 254

دار العلوم المنيا 252

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 251

دار العلوم أسوان251

دار العلوم انتساب موجه المنيا 250

دار العلوم انتساب موجه أسوان 249

تنسيق كلية دار علوم ٢٠٢٣

الأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد لتنسيق المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية (الشعبة الأدبية و العلمية خلال هذا الرابط اضغط هنا