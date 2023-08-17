عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. الأماكن الشاغرة بـ كلية دار العلوم والحد الأدنى للقبول

كلية دار علوم
كلية دار علوم

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية 58.05% للأدبي.


رابط تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

ويتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ ، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

تنسيق كلية دار علوم ٢٠٢٣ 

و يبحث طلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات ٢٠٢٣ عن مؤشرات تنسيق كلية دار علوم ٢٠٢٣ و الحد الادني للقبول بها و اماكن الكلية بالجامعات المصرية . 


مؤشرات تنسيق كلية دار علوم ٢٠٢٣ علمي 

دار العلوم القاهرة 306
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 284
دار العلوم الفيوم 275
دار العلوم أسوان 271
دار العلوم المنيا 269
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 255
دار العلوم انتساب موجه المنيا 251
دار العلوم انتساب موجه أسوان 249
 

توقعات الحد الادني للقبول بكلية دار علوم ادبي 

 

دار العلوم القاهرة 275
دار العلوم انتساب موجه القاهرة266
دار العلوم الفيوم 254
دار العلوم المنيا 252
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 251
دار العلوم أسوان251
دار العلوم انتساب موجه المنيا 250
دار العلوم انتساب موجه أسوان 249

تنسيق كلية دار علوم ٢٠٢٣

الأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد لتنسيق المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية (الشعبة الأدبية و العلمية خلال هذا الرابط  اضغط  هنا 

التعليم العالي تنسيق المرحلة الثانية 2023 الأماكن الشاغرة تنسيق الجامعات 2023 كلية دار العلوم كلية دار علوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ للبنك المركزي

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

فرمان أوسوريو ومفاجأة عبد الشافي وهؤلاء مطلوبون فورا.. تفاصيل ساخنة في الزمالك

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

سابها ميتة وجلس على القهوة..لغز يحيط بوفاة سيدة الفيوم وابنها اعترف على أبوه

أول رد فعل من زوجة زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

ترشيحاتنا

النيران تلتهم الغابات في إسبانيا .. شاهد

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

مصطفى بكري : ثروة مصر من خام التنتالوم 20 مليار دولار

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. الأماكن الشاغرة بـ كلية دار العلوم والحد الأدنى للقبول

لإنقاذ كييف.. جنرال أمريكي يقترح تجميد الصراع في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرمان أوسوريو ومفاجأة عبد الشافي وهؤلاء مطلوبون فورا.. تفاصيل ساخنة في الزمالك

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة؟

متحور الـ 5 جنيه| كيف واجه المصريون فيروس إيريس الجديد بالإفيهات والسخرية

سرقة في النهار.. فيديو صادم لرجل يسحل سيدة مسنة بولاية كاليفورنيا

فيديو

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

متهم بالاستيلاء على 25 مليون جنيه.. اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية «فيديوجراف»

900 جنيه هبوطا| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ