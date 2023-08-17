بشرى سارة للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم .. تفاصيل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه قابل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وتحدث معه حول موقف المتضررين من شرط استبعاد الحوامل أو أصحاب الوزن الزائد في مسابقة الـ 30 ألف معلم".

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن وزير التعليم أخبرني أن أي سيدة حامل تستطيع العودة إلى موقعها الوظيفي بعد الولادة إذا كانت ناجحة بالمسابقة.

تدخل لإنقاص الوزن

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن وزير التربية والتعليم أكد إذا الوزن الطبيعي 80 كيلو، وسيتم السماح بـ 30 كيلو أيضا وبعدها يحدث تدخل لإنقاص الوزن.