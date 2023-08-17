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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بشرى للأمهات .. فوائد غير متوقعة للرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية
الرضاعة الطبيعية

تظهر الأبحاث أن الرضاعة الطبيعية توفر العديد من الفوائد الصحية لك ولطفلك، ولكن قد يكون من الصعب أيضًا إدارة الرضاعة الطبيعية في عالم اليوم المتسارع. تعلم كل ما تستطيع قبل الولادة يمكن أن يساعدك.

قرار الرضاعة هو قرار شخصي، كأم جديدة ، فأنت تستحقين الدعم بغض النظر عن الطريقة التي تقررين بها إطعام طفلك، حسب موقعclevelandclinic"".

• فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل:

تشير الأبحاث إلى أن الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر إصابة طفلك ببعض الأمراض وتساعد في بناء جهاز مناعة قوي. يتعرض الأطفال الذين يرضعون من الثدي (الصدر) لخطر أقل للإصابة بما يلي:

- الإسهال والقيء والتهاب الأمعاء والقولون الناخر (NEC).
- التهابات الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) والسعال الديكي.
- التهابات الأذن.
- التهاب السحايا الجرثومي.
- الربو.
- متلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS) ووفيات الرضع.
- سمنة الأطفال.
- الأكزيما.
- داء السكري من النوع 2 لاحقًا في الحياة.
- اللوكيميا (في الطفولة).
- التجاويف ومشاكل تقويم الأسنان المستقبلية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.
- مرض الاضطرابات الهضمية ومرض التهاب الأمعاء (IBD).

تشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين يرضعون من الثدي لديهم معدل دخول أقل إلى المستشفى ويميلون إلى أن يكونوا بصحة أفضل، هذا يؤدي إلى زيارات أقل لطبيب الأطفال للأمراض.

• يدعم حليب الثدي صحة طفلك لأنه:

- من السهل هضم البطن والأمعاء غير الناضجة.
- يحتوي على أجسام مضادة تحمي من العدوى وتقوي المناعة.
- يحتوي على الكمية المناسبة من الدهون والسكر والماء والبروتين والفيتامينات لنمو طفلك.
- يعزز زيادة الوزن الصحي.
- تغييرات في التركيب لتلبية الاحتياجات الغذائية لطفلك بمرور الوقت.
- يحتوي على مواد تهدئ طفلك بشكل طبيعي.
- توصي معظم مؤسسات الرعاية الصحية بالرضاعة الطبيعية لطفلك لمدة ستة أشهر على الأقل. بمجرد أن يبلغ طفلك من العمر ما يكفي لتناول الطعام الصلب ، يمكنك إدخال الأطعمة والاستمرار في الرضاعة الطبيعية لمدة تصل إلى عامين أو أكثر.

• فوائد الرضاعة الطبيعية للأم: 

تقدم لك الرضاعة الطبيعية العديد من الفوائد أيضًا، تقلل الرضاعة الطبيعية من خطر إصابتك باكتئاب ما بعد الولادة إذا كانت الرضاعة الطبيعية تسير على ما يرام وتشعرين بدعم جيد. كما أنه يفيدك كثيرًا في المستقبل ، مما يقلل من خطر تطوير الأتي:

- سرطان الثدي.
- سرطان المبيض.
- سرطان بطانة الرحم.
- سرطان الغدة الدرقية.
- هشاشة العظام.
- داء السكري من النوع 2.
- أمراض القلب والأوعية الدموية.
- ضغط دم مرتفع.
- عالي الدهون.

إلى جانب دعم صحتك على المدى الطويل ، فإن للرضاعة الطبيعية العديد من الفوائد الأخرى بالنسبة لك ، فضلاً عن علاقتك بطفلك. وتشمل:

- تعافي أسرع من الولادة. تنتج الرضاعة الطبيعية هرمون الأوكسيتوسين. يساعد الأوكسيتوسين الرحم على الانقباض بعد الولادة. وهذا يساعدها على العودة إلى حجمها الطبيعي وتقليل كمية النزيف المهبلي بعد الولادة.

- زيادة الترابط الجسدي والعاطفي. الرضاعة الطبيعية هي طريقة خاصة وفريدة من نوعها لتشعري بالارتباط بطفلك. 

- بناء الثقة، يتعلم الآباء الذين يرضعون من الثدي قراءة إشارات أطفالهم ، ويتعلم الأطفال أن يثقوا بمقدمي الرعاية. راحة. يمكنك الرضاعة في أي مكان تقريبًا دون القلق بشأن تحضير الزجاجات أو خلط التركيبة. 

- تكلفة منخفضة، قد يكون للرضاعة الطبيعية بعض التكاليف الأولية مثل حمالات الصدر وكريم الحلمة.

الرضاعة الطبيعية الرضاعة الطبيعية للطفل التهابات الجهاز التنفسي التهاب الرئوي التهاب الأمعاء الاضطرابات الهضمية الإلتهاب الرئوي

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