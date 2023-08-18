رئيس مدينة رأس البر: تسليم 4500 طفل تائه إلى ذويهم منذ بداية الموسم

أكد وليد الشهاوي، رئيس مدينة رأس البر، إن طول الشاطئ يصل إلى 3.5 كليو مترا، مشيرا إلى أن مواعيد العمل على الشاطئ تبدأ مع أول ضوء حتى آخر ضوء، وتم العمل على تسليم 4500 طفل تائه إلى ذويهم منذ بداية موسم الصيف.

وقال وليد الشهاوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن المدينة خصصت «خيام» لاستقبال الأطفال التائهين على الشواطئ، مؤكدا أن مصيف رأس البر ممتد منذ عام 1923.

نجوم المجتمع والفنانين

وتابع رئيس مدينة رأس البر، أنه قديما كان يزور نجوم المجتمع والفنانين، مثل السيدة أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ.