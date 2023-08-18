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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مدينة رأس البر: تسليم 4500 طفل تائه إلى ذويهم منذ بداية الموسم

ليد الشهاوي، رئيس
ليد الشهاوي، رئيس مدينة رأس البر

أكد وليد الشهاوي، رئيس مدينة رأس البر، إن طول الشاطئ يصل إلى 3.5 كليو مترا، مشيرا إلى أن مواعيد العمل على الشاطئ تبدأ مع أول ضوء حتى آخر ضوء، وتم العمل على تسليم 4500 طفل تائه إلى ذويهم منذ بداية موسم الصيف.

 

وقال وليد الشهاوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن المدينة خصصت «خيام» لاستقبال الأطفال التائهين على الشواطئ، مؤكدا أن مصيف رأس البر ممتد منذ عام 1923.

 

 نجوم المجتمع والفنانين

وتابع  رئيس مدينة رأس البر، أنه قديما كان يزور نجوم المجتمع والفنانين، مثل السيدة أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ.

 

راس البر وليد الشهاوي موسم الصيف الأطفال التائهين حمدي رزق

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