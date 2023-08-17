تركت الكلب وحيدا في المنزل وعادت لتشاهد مفاجأة في كاميرات المراقبة

أصيبت صاحبة كلب بالحزن بعد اكتشاف ما فعله كلبها أثناء تواجدها بمفردها في المنزل.

ساشا كراسنو ، من آن أربور في ميشيجان ، كانت خارج المنزل لمدة ساعة فقط للقيام ببعض المهمات ، لذلك اعتقدت أن كلبها باركر سيكون على ما يرام.

لكن باركر ليس كلبًا عاديًا لقد تم تعليمه استخدام أزرار الكلام المتعددة حتى يتمكن من التواصل مع صاحبه.

كما أظهرت لقطات من كاميرا فيديو مثبتة ، يمكن رؤية باركر وهو يستخدم الأزرار ليقول 'مساعدة'.

وأظهر المقطع الكلب وهو يضغط أولاً على الزر قبل أن ينظر إلى الباب الأمامي على أمل أن تكون ساشا قد سمعته وعادت.

علقت ساشا على الفيديو قائلة 'من الواضح أن باركر لم يكن على ما يرام'.

قام الكلب بالضغط على أحدهم الذي نطق بكلمة 'مساعدة'.



وشوهد المقطع القصير منذ ذلك الحين أكثر من مليون مرة ، وكان المشاهدون حزينين بنفس القدر في الكواليس.

كتب أحدهم: 'طلبها المساعدة أفسد يومي حقًا ، لكنني سعيد لأنها تشعر بتحسن الآن'.

وأضاف ثالث: 'هذا جعلني أبكي ، أتمنى أن تكون في وضع أفضل'.

وقالت ساشا لنيوزويك إن بعض الناس 'انزعجوا' لأنها تركتها.

وأوضحت: 'لم يدركوا أنني لم أكن في العمل طوال اليوم وأنني كنت في الخارج لمدة ساعة تقريبًا لأقوم بمهمة'.