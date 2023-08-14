قرار عاجل للنيابة ضد صاحب واقعة اعتداء كلب على أطباء مستشفى المحلة

وجه المستشار أحمد ياسر، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، الإثنين، المستشار حاتم زيادة، رئيس نيابة أول المحلة، بفتح باب تحقيق عاجل مع المتهم باصطحاب كلب شرس في واقعة البلاغ المقدم ضده، واتهامه بالاعتداء على أطباء مستشفى المحلة العام أثناء تأدية عملهم الحكومي.



ووجهت النيابة العامة، بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات؛ لحين سماع أقوال شهود عيان، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الاعتداء على الفريق الطبي بمستشفى المحلة

وكان ضباط مباحث الجنائية بالغربية، تمكنوا من ضبط "زيزو.ا"، المتهم بارتكاب واقعة اصطحاب كلب شرس والاعتداء علي الفريق الطبي بمستشفى المحلة العام، وتم اقتياده إلي ديوان قسم شرطة أول المحلة، وعرضه على النيابة العامة والتي أمرت بحجزه على ذمة التحريات.





وكان أطباء مستشفى المحلة العام بمديرية الصحة بالغربية، حرروا مساء أمس بلاغًا رسميًا حمل توقيع نحو 20 طبيبا من رؤساء الأقسام العلاجية ضد أفراد أسرة طفل مريض اصطحب كلب شرس أثناء حمله طفله ينزف بقسم الطوارئ وسط اتهامات له باستعمال البلطجة واستعراض القوة في حق الفريق الطبي بالمستشفى .

وأفادت مصادر أمنية، بأنه تم تداول فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للأب يصطحب طفله مصابا وينزف بأحد الجروح بقدمه، كما اصطحبا كلبا شرسا يشكو من عدم علاج ابنه علي حد قوله.





وكانت مستشفى المحلة العام شهدت استمرار حالة من الرعب والفزع بين صفوف الطواقم الطبية عقب واقعة اصطحاب أسرة طفل مريض فجرا كلب "شرس" في جولة بأقسام الطوارئ والاستقبال وسط حالة من التراشق الألفاظ والعبارات البذيئة في حق الفريق الطبي الأمر الذي أصاب جميع الأطباء وطاقم التمريض بحالة من الصدمة خشية تعرض حياتهم للخطر.

كلب سرش داخل المستشفى

وكانت كاميرات مراقبة داخل مستشفى المحلة وثقت بلطجة أسرة طفل مريض واصطحابها للكلب شرس داخل أسوار المستشفى فضلا عن حالة الذعر التي انتابت الفريق الطبي بالمستشفى .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة المستشفى يفيد يتجول كلب شرس بصحبة أسرة طفل مريض بأقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيي المحلة بنطاق دائرة القسم.

في المقابل، أصدر الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية توجيهاته العاجلة إلى الدكتور توفيق الابس مدير مستشفى المحلة بالضرورة فتح باب في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بالغربية في تعليماته بأهمية تلبية احتياجات كافة المرضي والمواطنين من خدمات علاجية ورعاية صحية متكاملة علي مدار 24 ساعة .



الجدير بالذكر أن عيادات مستشفى المحلة العام وأقسامها العلاجية تستقبل الآلاف من المرضي يوميا علي مدار فترات الشيفتات الصباحية والمسائية كما تحوي ما يقرب من 1000 طبيب وفني ممرض طوال فترات العمل اليومية .