عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل للنيابة ضد صاحب واقعة اعتداء كلب على أطباء مستشفى المحلة

واقعة الكلب الشرس
واقعة الكلب الشرس بمستشفي المحلة العام

وجه المستشار أحمد ياسر، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، الإثنين، المستشار حاتم زيادة، رئيس نيابة أول المحلة، بفتح باب تحقيق عاجل مع المتهم باصطحاب كلب شرس في واقعة البلاغ المقدم ضده، واتهامه بالاعتداء على أطباء مستشفى المحلة العام أثناء تأدية عملهم الحكومي.


ووجهت النيابة العامة، بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات؛ لحين سماع أقوال شهود عيان، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

txt

لدعم "حياة كريمة".. 5 قوافل لجامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لــ5563 حالة

 

الاعتداء على الفريق الطبي بمستشفى المحلة 

وكان ضباط مباحث الجنائية بالغربية، تمكنوا من ضبط  "زيزو.ا"، المتهم بارتكاب واقعة اصطحاب كلب شرس والاعتداء علي الفريق الطبي بمستشفى المحلة العام، وتم اقتياده إلي ديوان قسم شرطة أول المحلة، وعرضه على النيابة العامة والتي أمرت بحجزه على ذمة التحريات.
 

محافظ الغربية: غلق وتشميع 41 منشآة مخالفة للمواعيد المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية


وكان أطباء مستشفى المحلة العام بمديرية الصحة بالغربية، حرروا مساء أمس بلاغًا رسميًا حمل توقيع نحو 20 طبيبا من رؤساء الأقسام العلاجية ضد أفراد أسرة طفل مريض اصطحب كلب شرس أثناء حمله طفله ينزف بقسم الطوارئ وسط اتهامات له باستعمال البلطجة واستعراض القوة في حق الفريق الطبي بالمستشفى .

وأفادت مصادر أمنية، بأنه تم تداول فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للأب يصطحب طفله مصابا وينزف بأحد الجروح بقدمه، كما اصطحبا كلبا شرسا يشكو من عدم علاج ابنه علي حد قوله.
 

أمن الغربية يحرر 207 مخالفات مرورية


وكانت  مستشفى المحلة العام شهدت استمرار حالة من الرعب والفزع بين صفوف الطواقم الطبية عقب واقعة اصطحاب أسرة طفل مريض فجرا كلب "شرس" في جولة بأقسام الطوارئ والاستقبال وسط حالة من التراشق الألفاظ والعبارات البذيئة في حق الفريق الطبي الأمر الذي أصاب جميع الأطباء وطاقم التمريض بحالة من الصدمة خشية تعرض حياتهم للخطر.

كلب سرش داخل المستشفى 

وكانت كاميرات مراقبة داخل مستشفى المحلة وثقت بلطجة أسرة طفل مريض واصطحابها للكلب شرس داخل أسوار المستشفى فضلا عن حالة الذعر التي انتابت الفريق الطبي بالمستشفى .

أسرة مريض تعتدي على فريق طبي بمستشفي المحلة العام بكلب شرس..ووكيل الصحة يحقق

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة المستشفى يفيد يتجول كلب شرس بصحبة أسرة طفل مريض بأقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيي المحلة بنطاق دائرة القسم.

في المقابل، أصدر  الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية توجيهاته العاجلة إلى الدكتور توفيق الابس مدير مستشفى المحلة بالضرورة فتح باب في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق.

txt

لدعم "حياة كريمة".. 5 قوافل لجامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لــ5563 حالة

كما وجه وكيل وزارة الصحة بالغربية في تعليماته بأهمية تلبية احتياجات كافة المرضي والمواطنين من خدمات علاجية ورعاية صحية متكاملة علي مدار 24 ساعة .

txt

محافظ الغربية: غلق وتشميع 41 منشآة مخالفة للمواعيد المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية


الجدير بالذكر أن عيادات مستشفى المحلة العام وأقسامها العلاجية تستقبل الآلاف من المرضي يوميا علي مدار فترات الشيفتات الصباحية والمسائية كما تحوي ما يقرب من 1000 طبيب وفني ممرض طوال فترات العمل اليومية .

الإجراءات القانونية التواصل الاجتماعي الصحة بالغربية الطواقم الطبية الفريق الطبي بمستشفي المحله العام تفريغ كاميرات الكلب الشرس بالمحلة اطباء مستشفي المحلة العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الأهلي يودع مهاجمه محمد شريف غدا

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

تنسيق الجامعات 2023… كليات قمة متاحة لطلاب المرحلة الثانية

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

السجائر بأنواعها .. توجيه عاجل من الحكومة لـ الشرقية للدخان

موضوعات متعلقة

ضبط 14 تاجر سجائر جملة وقطاعى للبيع بأزيد من التسعيرة في الغربية

حبس مسجلين خطر لحيازتهم 30 كيلو بانجو بقصد الاتجار بالغربية

شاهد.. إنقاذ حياة حصان على وشك الموت بين أكوام القمامة بمدينة طنطا..صور

شاهد.. صراخ وبكاء في جنازة شعبية للدكتور إيهاب الشيخ طبيب الإنسانية بطنطا

ترشيحاتنا

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

رسميًا.. تشيلسي يتعاقد مع مويسيس كايسيدو في صفقة انتقال قياسية

الزيارة الثانية في 3 شهور|ماذا يفعل وزير الشئون الخارجية السوري بالقاهرة غدا؟

بيان عاجل لروسيا بعد طرد 45 دبلوماسيا من سفارتها في مولدوفا

الفرط بـ7 جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أزمة السجائر واختفاء بعض الأنواع

قرار عاجل للنيابة ضد صاحب واقعة اعتداء كلب على أطباء مستشفى المحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سامة وألمها يستمر لساعات.. تحذير بريطاني من لمس هذه السمكة

مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

وقع على بياض| نجم الفريق يجدد للأهلي 4 مواسم.. وهذا اللاعب ممنوع من الدوري المصري

قط أسود يثير الفزع في مقاطعة بريطانية.. اعرف السبب

فيديو

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

لو ملحقتش هندسة.. كليات قمة متاحة لطلاب علمي رياضة بالمرحلة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ