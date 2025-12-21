قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع | حفلات "ليالي الفن" تضيء عام 2026.. العريش تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
جمال عاشور

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية والأدبية، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تتنوع الأنشطة بين حفلات فنية احتفالا بالعام الميلادي الجديد، وعروض مسرحية، ومؤتمرات أدبية، ومعارض فنية، وقوافل ثقافية، وذلك بدءا من اليوم الأحد وحتى السبت 27 ديسمبر الجاري، تأكيدا على دور الثقافة في نشر الوعي ودعم الحراك الثقافي بالمحافظات.


حفلات ليالي الفن تضيء العام الجديد

تنظم هيئة قصور الثقافة ثلاث حفلات فنية كبرى ضمن فعاليات "ليالي الفن"، احتفالا بالعام الميلادي الجديد، وذلك في ثلاث محافظات.
تنطلق الفعاليات يوم الخميس 25 ديسمبر، في التاسعة مساءً، من مسرح فوزي فوزي بأسوان مع باقة من أجمل استعراضات الفنون الشعبية، بمشاركة نخبة من فرق الهيئة وتستمر لمدة أسبوع.

وفي محافظة البحر الأحمر، يشهد قصر ثقافة الغردقة ليلتين استثنائيتين يومي 30 و31 ديسمبر، تتضمنان عرض المسرحية الكوميدية "هاني نيو يير"، تأليف وإخراج محمد مصطفى، ويصاحبها فقرة لفرقة التنورة التراثية، وعرض فني لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية.

أما في الإسكندرية، يستضيف قصر ثقافة الأنفوشي سهرة فنية خاصة في ليلة رأس السنة، تشمل عرضا فنيا لأوركسترا الواحة بقيادة المايسترو محمد وهيدي، وبحضور مميز للموسيقار الدكتور ماجد سرور، يعقبه فقرة غنائية للفنانة مريم نوح، وتختتم السهرة بلقاء تفاعلي يقدمه الإعلامي سعيد جميل.


العريش تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته الـ37

يستضيف قصر ثقافة العريش فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السابعة والثلاثين، دورة "الأديب الكبير الراحل محمد جبريل"، وذلك خلال الفترة من 26 حتى 29 ديسمبر الجاري، تحت عنوان "الأدب والدراما.. الخصوصية الثقافية والمستقبل".
يعقد المؤتمر برئاسة الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل، وأمانة الشاعر عزت إبراهيم، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بالدراسات الأدبية من مختلف المحافظات، وذلك استكمالا للحراك الأدبي والثقافي الذي تشهده محافظة شمال سيناء، خاصة عقب اختيارها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2026.


عروض تراثية بالمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر

تستقبل ساحة أبو الحجاج بمحافظة الأقصر فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الخامسة عشرة، خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر.
وتقام حلقات التحطيب يوميا من الساعة الرابعة حتى السادسة مساءً بمشاركة الشيوخ واللاعبين، تليها عروض فنية لفرق الفنون الشعبية المشاركة في السابعة مساءً، على أن يقام حفل الختام يوم 24 من الشهر نفسه.

ختام معرض ملتقى مراسم أبنوب بالهناجر

تشهد قاعة آدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، ختام معرض "ملتقى مراسم أبنوب للرسم والتصوير"، الذي يضم مجموعة من الأعمال الفنية المستوحاة من المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة أسيوط، وتوثق جهود 15 فنانا في ملتقى مراسم أبنوب، الذي أقيم في أغسطس من العام الماضي، في إطار تفعيل أماكن جديدة للمراسم الفنية بالمحافظة.


فعاليات متنوعة بمحافظة الغربية

تستقبل محافظة الغربية هذا الأسبوع عددا من الأنشطة الثقافية والفنية المجانية، حيث يستضيف مسرح المركز الثقافي بطنطا ثلاثة عروض لنوادي مسرح الطفل حتى 23 ديسمبر، لتنتقل بعدها إلى مسرح 23 يوليو بالمحلة لمدة ثلاثة أيام أيضا.
كما يستمر تقديم العرض المسرحي "توتة توتة" ضمن فعاليات المرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال، بعدد من قرى مبادرة "حياة كريمة"، خلال الفترة من 22 وحتى 25 ديسمبر، ويصاحبه عددا من ورش الحكي للأطفال، وباقة من الورش الحرفية والفنية.


كما تحفل الأجندة بلقاءات تثقيفية وتوعوية، وورش فنية وحرفية بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين والمدربين المتخصصين، إلى جانب أفلام قصر السينما بجاردن سيتي، والأنشطة المنفذة احتفالا باليوم العالمي للغة العربية، والأخرى التي يقدمها أتوبيس الفن الجميل للأطفال بالمجان.

الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية برامج وزارة الثقافة العام الميلادي الجديد

