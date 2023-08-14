تحقيقات موسعة فى النيابة لمعرفة أسباب انهيار عقار حدائق القبة.. صور

أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الثالث، صباح اليوم، معاينة لموقع العقار الكائن بحارة "الباجوري" من شارع "مصطفي عمر" بحي حدائق القبة، والذي انهار أمس الأحد بناءً على توجيهات ذ المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

انتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار أسامه عليوة - القائم بعمل مدير النيابة - ومعه كلا من: نورهان مخلوف - وكيل النيابة، و نجلاء عزمي – وكيل النيابة، لموقع العقار لإجراء المعاينة صباح اليوم، يرافقهم كل من رئيس حي حدائق القبة، ومهندس التنظيم بالحي، مالكة العقار.

أسفرت المعاينة عن أن العقار مكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، وأنه لم يكن مأهولًا بالسكان وقت الانهيار، كما تبين أن العقار قد انهار بالكامل دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية، وإن امتدت آثار الحادث مسببة تصدع بشرفة أحد المنازل الملاصقة للعقار.

وكشفت المعاينة عن أن العقار كان قد سبق وصدر له قرار إزالة بهدم الطابق الرابع فوق الأرضي، وتدعيم وترميم باقي العقار ترميمًا كاملًا تحت إشراف مهندس استشاري مسئول إلا أنه لم ينفذ.

وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الثالث التحقيق، حيث قررت السيدة الأستاذة/ نجلاء عزمي – وكيل النيابة، تكليف رئيس لجنة مخالفات المباني بمكتب نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بإعداد تقرير عن أسباب انهيار العقار، مع طلب ملف العقار بالكامل من حي حدائق القبة.

وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية

المستشار محمد سمير جاري استكمال التحقيقات.