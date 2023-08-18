رباعي مصري يتأهل لربع نهائي بطولة كأس ويندسور لرجال الإسكواش

نجح الرباعي المصري يوسف سليمان وطارق مؤمن ويحيى النواساني ومحمد الشربيني في التأهل لربع نهائي بطولة كأس ويندسور البرونزية للراجل، المقامة بمدينة ويندسور الكندية في الفترة من 15 حتى 19 من شهر أغسطس الجاري.

وجاءت نتائج مباريات لاعبي المنتخب المصري كالتالي: فاز طارق مؤمن على مواطنه عمر مسعد بنتيجة (3-0) في مباراة استمرت لمدة 30 دقيقة، بواقع نقاط: (11-5) (11-5) (11-8).

وتغلب محمد الشربيني على بطل سكوتلاندا جريج لوبان بنتيجة (3-1) في مباراة استغرقت 63 دقيقة، بواقع نقاط (11-7) (11-8) (8-11) (11-8).

واستطاع يحيى النواساني تحقيق الفوز على بطل فرنسا جريجوار مارشى بنتيجة (3-2) في مباراة استمرت لمدة 78 دقيقة، بواقع نقاط (8-11) (11-8) (15-13) (8-11) (11-4).

وأخيرًا حقق يوسف سليمان الفوز على الأمريكي اندرو دوجلاس بنتيجة (3-0) في مباراة استغرقت 32 دقيقة، بواقع نقاط (11-6) (11-2) (11-3).