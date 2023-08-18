موعد مباراة النصر ضد التعاون وموقف كريستيانو رونالدو من المشاركة

يستضيف نادي النصر منافسه التعاون، اليوم الجمعة، علي ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي" دوري روشن".

وتقام مباراة النصر ضد التعاون في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتذاع عبر قناة SSC HD بتعليق فهد العتيبي.

ويسعى فريق النصر لتحقيق أول انتصار له في بطولة الدوري السعودي بعد الخسارة في الجولة الأولي أمام منافسه الاتفاق بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وكان فريق النصر قد نجح في التتويج بلقب البطولة العربية بعد الفوز علي غريمه التقليدي الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة النهائية من البطولة.

علي الجانب الأخر يسعي فريق التعاون للحصول علي أول ثلاث نقاط بعد التعادل مع الفتح في الجولة الأولي من البطولة.

أما عن موقف كريستيانو رونالدو من المشاركة مع النصر ضد التعاون فأكدت الصحف أن اللاعب سيشارك في المباراة بشكل طبيعي بعدما غاب المباراة الأول من بطولة الدوري السعودي أمام الاتفاق.

وشارك رونالدو بشكل طبيعي في التدريبات الختامية استعدادا لمواجهة التعاون وبالتالي أصبح جاهزا للقاء.

وغاب كريستيانو رونالدو عن المباراة الأولي في بطولة الدوري السعودي بعد إصابته بكدمة على مستوى الركبة في نهائي البطولة العربية أمام الهلال.